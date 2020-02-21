Ирина Безрукова рассказала, что ее в личных сообщениях спрашивают, как она ухаживает за волосами, что они все время сияют и выглядят здоровыми. Актриса раскрыла свои косметические секреты. «У меня есть несколько правил. Я тщательно подхожу к выбору уходовых средств. Мою голову бессульфатным шампунем и бальзамом, после ополаскиваю волосы холодной водой и ненадолго оборачиваю полотенцем. Расчесываю очень бережно, только когда немного подсохнут, начиная с кончиков. А если никуда не надо торопиться, даю волосам отдохнуть и не сушу феном.Мой мастер также советует обязательно мыть голову после укладок и причесок с использованием лака сильной фиксации, не расчесывать волосы сразу после мытья и не ложиться спать с мокрыми волосами.Был период, когда особенно нужно было заботиться о волосах. На «Последнем герое» были жуткие условия для них. Палящее солнце, песок и соленая вода. Я старалась чаще собирать волосы в пучок, использовала бандану и после мытья сушила их в тени, чтобы хоть как-то защитить.Кстати, однажды я задумалась над тем, чтобы сделать короткую стрижку, но с ней очень сложно создавать разные образы, поэтому остановилась на средней длине. Хотя когда-то была обладательницей и очень длинных волос», — рассказала актриса. «Ах! Нет слов! Восхищение!», «Ирина, какая же вы красивая женщина», «Ирина, вам очень идут кудряшки! Вы шикарная, потрясающая, необыкновенная женщина. Ухоженные, длинные волосы — богатство женщины», «Неотразима.... Эта прическа вам безумно идет!», «Потрясающая», — усыпали Ирину Безрукову комплиментами. 54-летняя Ирина Безрукова становится звездой любого мероприятия. Она всегда появляется на публике в стильных образах и приковывает внимание окружающих. Часто фотографии актрисы украшают обложки глянцевых изданий.А вам нравится Ирина? Фото: Светлана Наконечная/ Passion.ru, Instagram, StarfaceВидео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!