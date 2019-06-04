«Мне и других красных дорожек хватает»: Ирина Безрукова объяснила, почему не поедет на «Кинотавр»

Один из самых престижных кинофестивалей страны стартует в Сочи 9 июня. Известная актриса Ирина Безрукова рассказала изданию «7 дней», почему «Кинотавр» и в 2019 году ее не увидит. Она пояснила, что годом ранее ей предложили ехать за свой счет и оплатить аккредитацию, перелет, проживание и остальные расходы. По ее словам, раньше все эти заботы брали на себя организаторы.