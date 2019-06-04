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«Мне и других красных дорожек хватает»: Ирина Безрукова объяснила, почему не поедет на «Кинотавр»

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Безрукова на ММКФ — 2019 с Ким Ки Дуком

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Актриса отказалась ехать на кинофестиваль за свой счет.

Один из самых престижных кинофестивалей страны стартует в Сочи 9 июня. Известная актриса Ирина Безрукова рассказала изданию «7 дней», почему «Кинотавр» и в 2019 году ее не увидит. Она пояснила, что годом ранее ей предложили ехать за свой счет и оплатить аккредитацию, перелет, проживание и остальные расходы. По ее словам, раньше все эти заботы брали на себя организаторы.

Ирина Безрукова на ММКФ-2019

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

«Так получилось, что со сменой руководства и с уходом Олега Янковского и Марка Рудинштейна я ни разу не была на «Кинотавре». В прошлом году мне предложили съездить «за наличные», — призналась Ирина. — Но пусть светские львицы и дамочки с Рублевки платят за возможность выйти на дорожку. Мне их в течение года хватает...».

Ирина Безрукова также добавила, что в «лучшие времена», трижды бывала с сыном на «Кинотаврике».

Перед началом кинофестиваля Ирина пожелала успехов коллегам. В 2019 году в команду жюри вошли режиссеры Резо Гигинеишвили и Наталия Мещанинова, оператор Алишер Хамидходжаев, киновед Анжелика Артюх, актриса Анна Чиповская, композитора Алексей Айги. Председательствовать в жюри будет Константин Хабенский.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Anatoly Lomokhov/ Global Look press

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