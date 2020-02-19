Во вторник, 18 февраля, в московском кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма Константина Буслова «Калашников». На красной дорожке и в зале были замечены Настасья Самбурская, Екатерина Гусева с мужем Владимиром Абашкиным, Сабина Ахмедова, Клим Шипенко, Сергей Бодров и Петр Буслов.Ирина Безрукова надела сияющий удлиненный жакет, черные брюки и топ. Александра Савельева и Кирилл Сафонов выбрали перекликающиеся между собой по цветовой гамме наряды. В кинотеатрах фильм появится с 20 февраля, купить билеты можно здесь. Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ruПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!