«Красивая, но на себя не похожа»: Ирину Безрукову в стильной фотосессии перепутали с Миллой Йовович
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Starface
Ирина Безрукова появилась на обложке глянцевого журнала Lilit, выходящего в Риге. Актриса призналась, что рада попасть именно на страницы именно этого издания.
Стилисты подобрали яркий образ для российской актрисы: на снимке она позирует с обнаженным плечом и в оригинальной шляпе. Макияж выбрали яркий — с лиловой помадой.
«В Риге сегодня вышел декабрьский журнал с моим новым интервью. Приятно, что в Риге, люблю этот город. Там живут мои друзья, коллеги. Приятно, что в одном издании с Александром Васильевым. И замечательно, что фото такой потрясающей команды», — написала Ирина Безрукова.
«Вы удивительная», «Вы шикарная, Ирина. Всех благ вам», «Здесь так похожа на Милу Йовович», «Голливуд отдыхает», «Женщина-Феникс», «Похожи на Милу Йовович. Зачем там обрабатывать фото, что всю красоту, которую мы видим ежедневно у вас, тут исказили?», «Я сначала подумала, Милла Йовович», «И правда, похожа на Йовович», — последовали комментарии.
54-летняя актриса каждый раз впечатляет поклонников своими образами. Ирина Безрукова выглядит великолепно и может похвастаться идеальной фигурой — ей идут все образы. Так, она может примерить и дерзкий молодежный, и элегантный вечерний наряд. И каждый раз она получает сотни комплиментов от поклонников.
А вам понравился образ Ирины Безруковой для обложки журнала?
Фото: Светлана Наконечная/ Passion.ru, Starface
Видео: Passion.ru
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