«Красивая, но на себя не похожа»: Ирину Безрукову в стильной фотосессии перепутали с Миллой Йовович

«В Риге сегодня вышел декабрьский журнал с моим новым интервью. Приятно, что в Риге, люблю этот город. Там живут мои друзья, коллеги. Приятно, что в одном издании с Александром Васильевым. И замечательно, что фото такой потрясающей команды», — написала Ирина Безрукова.

«Вы удивительная», «Вы шикарная, Ирина. Всех благ вам», «Здесь так похожа на Милу Йовович», «Голливуд отдыхает», «Женщина-Феникс», «Похожи на Милу Йовович. Зачем там обрабатывать фото, что всю красоту, которую мы видим ежедневно у вас, тут исказили?», «Я сначала подумала, Милла Йовович», «И правда, похожа на Йовович», — последовали комментарии.

54-летняя актриса каждый раз впечатляет поклонников своими образами. Ирина Безрукова выглядит великолепно и может похвастаться идеальной фигурой — ей идут все образы. Так, она может примерить и дерзкий молодежный, и элегантный вечерний наряд. И каждый раз она получает сотни комплиментов от поклонников.

А вам понравился образ Ирины Безруковой для обложки журнала?