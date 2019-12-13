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«Красивая, но на себя не похожа»: Ирину Безрукову в стильной фотосессии перепутали с Миллой Йовович

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Безрукова на Московском кинофестивале в 2018 году

Фото: Starface

Российская актриса появилась на обложке зарубежного глянца.

Ирина Безрукова появилась на обложке глянцевого журнала Lilit, выходящего в Риге. Актриса призналась, что рада попасть именно на страницы именно этого издания.

Ирина Безрукова в шиншилле на премии «Кинорепортер»

Стилисты подобрали яркий образ для российской актрисы: на снимке она позирует с обнаженным плечом и в оригинальной шляпе. Макияж выбрали яркий — с лиловой помадой.

«В Риге сегодня вышел декабрьский журнал с моим новым интервью. Приятно, что в Риге, люблю этот город. Там живут мои друзья, коллеги. Приятно, что в одном издании с Александром Васильевым. И замечательно, что фото такой потрясающей команды», — написала Ирина Безрукова.

«Вы удивительная», «Вы шикарная, Ирина. Всех благ вам», «Здесь так похожа на Милу Йовович», «Голливуд отдыхает», «Женщина-Феникс», «Похожи на Милу Йовович. Зачем там обрабатывать фото, что всю красоту, которую мы видим ежедневно у вас, тут исказили?», «Я сначала подумала, Милла Йовович», «И правда, похожа на Йовович», — последовали комментарии.

54-летняя актриса каждый раз впечатляет поклонников своими образами. Ирина Безрукова выглядит великолепно и может похвастаться идеальной фигурой — ей идут все образы. Так, она может примерить и дерзкий молодежный, и элегантный вечерний наряд. И каждый раз она получает сотни комплиментов от поклонников.

А вам понравился образ Ирины Безруковой для обложки журнала?

Фото: Светлана Наконечная/ Passion.ru, Starface

Видео: Passion.ru

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