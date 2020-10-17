«Шик, блеск, красота»: Анна Нетребко в стильном костюме гуляет по улицам Милана
Анна Нетребко обладает не только уникальным голосом, но и прекрасным чувством стиля. Артистка знает свои достоинства и умело подчеркивает их. Для сцены певицы часто выбирает яркие и экстравагантные наряды, которые, стоит отметить, смогла бы примерить далеко не каждая женщина.
В жизни оперная певица тоже любит наряжаться. В летнюю пору Анна обожает носить длину мини и подчеркивать зону декольте. Для более холодного времени года у модницы тоже есть решение: в одежде она выбирает базовые вещи ярких цветов, которые смело дополняет акцентными аксессуарами и украшениями.
Так, сегодня на улицах Милана Анна появилась в объемной алой куртке с мехом и в замшевой юбке длины миди. Украсила лук певица бордовыми кожаными перчатками, розовой сумочкой и громоздкими очками. К слову, защитное средство в виде черной тканевой маски артистка тоже не забыла.
Подписчики оценили старания Нетребко и сразу же одарили ее комплиментами в комментариях: «Ну какой же наряд обалденный!», «Анна, вам очень идет этот лук - фигура супер!», - пишут фанаты.
Напомним, недавно мы писали, что Анна успешно победила COVID-19. Кстати, даже во время болезни артистка выглядела потрясающе и не переставала вести свой микроблог в Instagram.
«Анна, вы огонь, просто огонь – и все.С любовью и уважением!», «Главное – будьте здоровы, Анна! И очень хорошо, что скоро появятся планы», «Красавица! Очень рада видеть вас в добром здравии!», «Роскошная, очаровательная, потрясающая женщина», – писали ее подписчики.
Фото и видео: Instagram Анны Нетребко
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