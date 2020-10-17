«Шик, блеск, красота»: Анна Нетребко в стильном костюме гуляет по улицам Милана

Анна Нетребко обладает не только уникальным голосом, но и прекрасным чувством стиля. Артистка знает свои достоинства и умело подчеркивает их. Для сцены певицы часто выбирает яркие и экстравагантные наряды, которые, стоит отметить, смогла бы примерить далеко не каждая женщина.

В жизни оперная певица тоже любит наряжаться. В летнюю пору Анна обожает носить длину мини и подчеркивать зону декольте. Для более холодного времени года у модницы тоже есть решение: в одежде она выбирает базовые вещи ярких цветов, которые смело дополняет акцентными аксессуарами и украшениями.