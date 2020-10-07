Анна Нетребко блеснула в «цыганском» платье и собрала комплименты

«Папа! Я дома!» — написала артистка и поделилась нежными фото с отцом в своем Instagram. Нетребко блеснула в чайном макси-платье свободного силуэта. Темный оттенок хаки разбавляет тесьма небесно-голубого цвета, украшающая юбку и драматично пышные рукава-колокола, цитирующие цыганский народный костюм. Скромную длину компенсирует туго завязанный пояс на талии и «опасное» декольте, акцентированное броской подвеской и крупными серьгами-шандельерами. Дополнили образ удобные туфли без каблука из мягкой кожи пудрового цвета, напоминающие восточные тапочки-бабуши.

Поклонники осыпали любимую певицу сотнями комплиментов и теплых слов. «Вы прекрасны!», «Нетребко — она и в саду Нетребко! Красивые», «Копия папы!», «Платье шикарное! У вас уникальный вкус на невероятные наряды», «Красивое платье!», «Папа — красавец! И, естественно, дочь тоже!» — пишут в комментариях.