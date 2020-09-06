Царевна-лебедь: Анна Нетребко в шифоновом платье прогулялась по Красной площади

Анна Нетребко вместе с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго прилетела в Москву после того, как провела три месяца самоизоляции в Вене. Теперь знаменитость смогла вернуться на родину и выступить в Большом театре, где сорвала бурные овации и восторженные отзывы зрителей.

5 сентября сыну Анны исполнилось 12 лет, поэтому оперная дива отправилась гулять с наследником по столице. Примечательно, что в Москве в этот день отмечался праздник города и знаменитости удалось создать особую атмосферу праздника для Тьяго.