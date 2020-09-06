Царевна-лебедь: Анна Нетребко в шифоновом платье прогулялась по Красной площади
Фото: Instagram/ @anna_netrebko_yusi_tiago
Анна Нетребко вместе с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго прилетела в Москву после того, как провела три месяца самоизоляции в Вене. Теперь знаменитость смогла вернуться на родину и выступить в Большом театре, где сорвала бурные овации и восторженные отзывы зрителей.
5 сентября сыну Анны исполнилось 12 лет, поэтому оперная дива отправилась гулять с наследником по столице. Примечательно, что в Москве в этот день отмечался праздник города и знаменитости удалось создать особую атмосферу праздника для Тьяго.
Для прогулки Нетребко выбрала советующий наряд - шифоновое платье в пол кремового оттенка, дополнив образ легким льняным пальто с вышивкой в тон, сандалиями, бирюзовой сумкой и эффектными солнцезащитными очками.
Поклонники не остались равнодушными к летнему образу звезды и похвалили ее стиль. Они сошлись во мнении, что оперная дива в таком наряде напоминает величественную царицу: «Вы просто шикарно выглядите!», «Царевна-лебедь», «Анна, Москва вам однозначно идет», «Вы прямо похорошели», «Шикарная», «Какой классный наряд! Вы отлично вписались в центр города на Красной площади», «Вы хороши во всех нарядах, но в этом особенно», «Царица!», «Анна, какой у вас прекрасный образ!», «Самая стильная и самая красивая».
А вам понравился образ Анны Нетребко?
Фото: Instagram/ @anna_netrebko_yusi_tiago
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