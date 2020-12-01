«Шальная императрица с куриной ногой»: Глафира Тарханова показала забавные фото со съемок
Фото: www.instagram.com/glafiratarhanova/
Глафира Тарханова в очередной раз продемонстрировала свое мастерство перевоплощения. Актриса снялась в фотосессии в стиле XVIII века. Гримеры и стилисты подобрали для нее яркий образ с париком и перьями, а фотографы «поместили» Тарханову в соответствующий антураж. И если бы не одна деталь, Глафиру в столь необычном облачении можно было бы принять за императрицу. Но все «испортила» куриная ножка, которую актриса и модель ест в кадре.
«Ах, эти ножки. Здесь могла бы быть ваша реклама. Иногда хочется пойти против течения Инстаграма: гламурно, мило, красиво и прочее. Каждая дамочка бывает какой-то такой... Голодной уж точно и может при этом выглядеть забавно! Фантазия на тему!», — подписала она колоритные кадры.
«Срочно в рекламу KFC», «Шальная императрица с куриной ногой», «Завтрак аристократки», «Глафира, так куриные ножки еще никто не рекламировал. При всем при этом я хочу ваш пиджак», «Спасибо, что не вечером выложила ножки. В общем, я пошла в магазин за ножками», «Глафира, вы великолепны в этом образе!», «Неожиданно», — прокомментировали подписчики Глафиры Тархановой.
Ранее Глафира Тарханова показывала, как отметила 8-летие сына Гордея (всего у нее четверо сыновей — Корней, Ермолай, Гордей, Никифор), делилась редким романтичным фото с мужем, актером Алексеем Фаддеевым и поздравляла супруга с днем рождения.
Фото и видео: Instagram Глафиры Тархановой
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