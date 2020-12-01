«Шальная императрица с куриной ногой»: Глафира Тарханова показала забавные фото со съемок

Глафира Тарханова в очередной раз продемонстрировала свое мастерство перевоплощения. Актриса снялась в фотосессии в стиле XVIII века. Гримеры и стилисты подобрали для нее яркий образ с париком и перьями, а фотографы «поместили» Тарханову в соответствующий антураж. И если бы не одна деталь, Глафиру в столь необычном облачении можно было бы принять за императрицу. Но все «испортила» куриная ножка, которую актриса и модель ест в кадре.

«Ах, эти ножки. Здесь могла бы быть ваша реклама. Иногда хочется пойти против течения Инстаграма: гламурно, мило, красиво и прочее. Каждая дамочка бывает какой-то такой... Голодной уж точно и может при этом выглядеть забавно! Фантазия на тему!», — подписала она колоритные кадры.