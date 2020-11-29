«Шальная императрица» Лолита Милявская примерила сказочное платье из парчи

В последнее время Лолита сильно похудела. Возможно, дело в новом возлюбленном певицы, о котором она рассказала ранее. Милявская призналась, что после развода со своим пятым мужем Дмитрием Ивановым, у нее появился поклонник. Пара пока не живет вместе. Лолита называет его достойным и богатым человеком. Никаких подробностей певица не раскрывает, но рассказала, что в случае, если новый избранник позовет ее замуж, она с удовольствие ответит «Да».

К слову, недавно мы писали, как Лолита Милявская в сверкающем платье с декольте обратилась к поклонникам: «Я очень расстроена». Артистка сообщила о переносе своих концертов на Дальнем Востоке.