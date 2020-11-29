«Шальная императрица» Лолита Милявская примерила сказочное платье из парчи
Фото: @lolitamilyavskaya / Instagram
Лолита Милявская — женщина сильная и уверенная в себе, она чувствует себя комфортно в любой форме и не боится примерять на себя разные образы. На этот раз певица впечатлила поклонников новые образом в платье из парчи с эффектным декольте и пышными оборками. К аутфиту певице подобрали крупные бусы и сделали укладку с королевскими локонами. Сама Лолита подчеркнула, что ходила бы в таком образе хоть каждый день, и что, кажется, она живет не в той эпохе. Под роликом она написала: «Где я такая, пока не скажу. Только в Новогодних съемках можно примерить такое».
Фолловеры поспешили оставили комментарии под видео и сравнили певицу с королевой: «Какое платье. Какая вы», «Дорогая Лолита, очень идет такой наряд всем нам женщинам!!!!», «Лола красавица ) полный восторг», «Шальная императрица», «Богиня!!!», «Восторг», «Какая Вы красивая», «Ашалеть. Какая красавица. Вот она - настоящая королева», «Лола!! Как же ты хороша!!!!!», «Лолита. Вы бесподобны!», «Боже, какая красивая».
Фото: @lolitamilyavskaya / Instagram
В последнее время Лолита сильно похудела. Возможно, дело в новом возлюбленном певицы, о котором она рассказала ранее. Милявская призналась, что после развода со своим пятым мужем Дмитрием Ивановым, у нее появился поклонник. Пара пока не живет вместе. Лолита называет его достойным и богатым человеком. Никаких подробностей певица не раскрывает, но рассказала, что в случае, если новый избранник позовет ее замуж, она с удовольствие ответит «Да».
К слову, недавно мы писали, как Лолита Милявская в сверкающем платье с декольте обратилась к поклонникам: «Я очень расстроена». Артистка сообщила о переносе своих концертов на Дальнем Востоке.
Фото и видео: @lolitamilyavskaya / Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!