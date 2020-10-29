Лолита Милявская в сверкающем платье с декольте обратилась к поклонникам: «Я очень расстроена»

«Честно, думала проскочим... Пронесет по Дальнему Востоку с ветерком и аплодисментами... Господи, дай понять, когда это закончится. Вера в это не исчезает, только грустно очень, что не сегодня и не сейчас.

Оставляю веру в то, что мы нуждаемся друг в друге и поэтому встреча пройдет со слезами счастья на глазах! Этот день мы приближали, как могли...», — также написала она в Instagram.

«Лола. Какая же ты красавица!», — сделала комплимент Марина Газманова. «Лолита, может пора уже делать онлайн-концерты? Тоже ведь классно! Сколько людей из маленьких городов и сел не имеют возможности посетить ваши концерты! А здесь такая возможность! Конечно, если у вас билеты на онлайн-концерт не будут стоить больше 2-3 тысяч, то зрителей будет миллионы!», «Лола, Дальний Восток будет ждать!», «Вы так шикарно, свежо и молодо выглядите, супер», «Очень красивая», — прокомментировали поклонники артистки.

Напомним, недавно Лолита пережила развод с пятым мужем Дмитрием Ивановым, который был моложе нее на 12 лет. Их брак длился 9 лет и закончился скандалом.