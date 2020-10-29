Лолита Милявская в сверкающем платье с декольте обратилась к поклонникам: «Я очень расстроена»
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Похудевшая после пятого развода Лолита Милявская вновь блеснула точеной фигурой. Певица записала обращение к поклонникам, позируя в вечернем сверкающем платье с шикарным декольте, с ярким макияжем и в украшениях.
«Я расстроена. Наши концерты на Дальнем Востоке перенесли. Деньги за билеты вернут. Не только нам, никому не дали работать», — с грустным лицом сообщила новость Лолита.
«Честно, думала проскочим... Пронесет по Дальнему Востоку с ветерком и аплодисментами... Господи, дай понять, когда это закончится. Вера в это не исчезает, только грустно очень, что не сегодня и не сейчас.
Оставляю веру в то, что мы нуждаемся друг в друге и поэтому встреча пройдет со слезами счастья на глазах! Этот день мы приближали, как могли...», — также написала она в Instagram.
«Лола. Какая же ты красавица!», — сделала комплимент Марина Газманова. «Лолита, может пора уже делать онлайн-концерты? Тоже ведь классно! Сколько людей из маленьких городов и сел не имеют возможности посетить ваши концерты! А здесь такая возможность! Конечно, если у вас билеты на онлайн-концерт не будут стоить больше 2-3 тысяч, то зрителей будет миллионы!», «Лола, Дальний Восток будет ждать!», «Вы так шикарно, свежо и молодо выглядите, супер», «Очень красивая», — прокомментировали поклонники артистки.
Напомним, недавно Лолита пережила развод с пятым мужем Дмитрием Ивановым, который был моложе нее на 12 лет. Их брак длился 9 лет и закончился скандалом.
Фото и видео: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Instagram Лолиты Милявской, Starface
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