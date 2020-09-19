Похудевшая после развода Лолита собрала комплименты, появившись на видео в обтягивающем комбинезоне

Подписчики в полном восторге от преображения исполнительницы.

«Лола, вы такая молодчина! Восхищаюсь вами. Так радикально измениться ща короткое время может только стильная, целеустремлённая женщина, каковой вы и являетесь. Шикарная во всем: внутренний мир, фигура, лицо и конечно же ГОЛОС! ТАК ДЕРЖАТЬ!», «Лолита! Вы в шикарной форме! Очередное подтверждение, что женщину возраст только красит», «Лолита, добрый день, вы выглядите потрясающе! Какую работу вы проделали!!!» — оставляют комментарии поклонники.

В последнее время Лолита сильно похудела. Возможно, дело в новом возлюбленном певицы, о котором она рассказала ранее. Милявская призналась, что после развода со своим пятым мужем Дмитрием Ивановым, у нее появился поклонник. Пара пока не живет вместе. Лолита называет его достойным и богатым человеком. Никаких подробностей певица не раскрывает, но рассказала, что в случае, если новый избранник позовет ее замуж, она с удовольствие ответит «Да».