«Шальная императрица»: Ксения Собчак удивила поклонников спорным образом с иконами в ушах
Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой предстала в необычном и даже спорном образе. На снимке телеведущая позирует в головном уборе, украшенном двуглавым орлом из драгоценных камней, и серьгах с изображением Иисуса.
«Воскресно-имперское», — назвал свой стиль Ксения. А ее фолловеры принялись спорить, допустимо ли надевать такое.
«А во лбу звезда горит», «Не пойму, креститься надо или нет?», «Шальная императрица», «Вот это китч!», «О боже», «Жуть», — последовали противоречивые комментарии.
Два дня назад Собчак показала фото из своей молодости. Рядом со снимком, где она позирует с оголенным бедром, Ксения написала: «Как молоды мы были. #яниочемнежалею».
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Фото: Instagram
Видео: НТВ
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