«Шальная императрица»: Ксения Собчак удивила поклонников спорным образом с иконами в ушах

«А во лбу звезда горит», «Не пойму, креститься надо или нет?», «Шальная императрица», «Вот это китч!», «О боже», «Жуть», — последовали противоречивые комментарии.

Два дня назад Собчак показала фото из своей молодости. Рядом со снимком, где она позирует с оголенным бедром, Ксения написала: «Как молоды мы были. #яниочемнежалею».

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