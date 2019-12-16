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«Шальная императрица»: Ксения Собчак удивила поклонников спорным образом с иконами в ушах

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Собчак

Фото: Instagram

Многим из ее поклонников такой образ понравился.

Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой предстала в необычном и даже спорном образе. На снимке телеведущая позирует в головном уборе, украшенном двуглавым орлом из драгоценных камней, и серьгах с изображением Иисуса.

«Воскресно-имперское», — назвал свой стиль Ксения. А ее фолловеры принялись спорить, допустимо ли надевать такое.

«А во лбу звезда горит», «Не пойму, креститься надо или нет?», «Шальная императрица», «Вот это китч!», «О боже», «Жуть», — последовали противоречивые комментарии.

Два дня назад Собчак показала фото из своей молодости. Рядом со снимком, где она позирует с оголенным бедром, Ксения написала: «Как молоды мы были. #яниочемнежалею».

Вам понравился образ Собчак?

Фото: Instagram

Видео: НТВ

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