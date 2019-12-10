«Мы заработаем, но станете ли вы счастливее?» Лопырева заступилась за мужа, резко ответив на нападки Собчак

Виктория не стала терпеть такого хамского к себе отношения и резко ответила Ксении, заступившись за мужа. Модель опубликовала в Instagram большой пост, адресованный телеведущей.

«Вот задаются все вопросом, почему я дала интервью блогеру Рамине, а блогеру Собчак не дала. Отвечаю: потому, что я Собчак как человека не уважаю, она, если понадобится, легко подставит любого, от друзей и мужей до бывших политических сторонников. А еще я убеждена, что разглядывание чужих трусов ради хайпа, лайков или гонораров — подло и стремно.

Я ни разу не святая тоже, как и все, совершаю ошибки, меня есть, в чем упрекнуть, но уж точно не тем, кто по уши в грязи.

Маниакальное упорство, с которым конферансье и средней руки блогер Собчак пытается взаимодействовать со мной в личных SMS и в информационном пространстве, выглядит забавно, но у каждого, как говорится, свои тараканы.

На днях Собчак попыталась словчить и сделала базой своего поста как бы цитату некоего телеграмм-канала, тем самым сняв с себя ответственность за его содержание. Давно известный гаденький прием. Примерно по такой схеме в январе стартовала информационная война против нашей пары, с ложью и угрозами физической расправы. Теперь, после нашей свадьбы, наблюдаем часть вторую марлезонского балета.

Что касается персонажей, тратящих столько сил и средств на телеграмм-каналы, прессу, блогеров, инстаботов и т.п., то скажу вот что: мы молоды, полны сил и на жизнь заработаем, а вот сделают ли вас затраченные усилия здоровыми и счастливыми? Большой вопрос. Ну вы там держитесь», — написала Виктория Лопырева.