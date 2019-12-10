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«Мы заработаем, но станете ли вы счастливее?» Лопырева заступилась за мужа, резко ответив на нападки Собчак

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Виктория Лопырева

Фото: Instagram

О том, что она замужем Виктория рассказала несколько дней назад.

Виктория Лопырева сделала неожиданное признание: она замужем за отцом своего сына Игорем Булатовым. О свадьбе модель и телеведущая рассказала в эфире одного из ток-шоу.

Когда Виктория только начала встречаться с Игорем, на пару обрушилась лавина критики. Лопыреву обвиняли в том, что она увела чужого мужа, а Булатова в том, что он бросил жену с двумя маленькими детьми.

После того, как Виктория призналась, что они тайно поженились, волна нападок пошла с новой силой. Но теперь многие знаменитости стали делать ставки, сколько продержится семья, ведь Игорь Булатов после развода с дочерью строительного магната Самвела Карапетяна потерял большую часть своих активов.

Фото: Instagram

Свою лепту внесла и Ксения Собчак, заявив, что вскоре Виктория опять станет свободной женщиной. «Почему-то Вику все шеймят за отбитого у подруги мужа, а на самом деле шеймить нужно за совсем другое, оказывается. Я, кстати, тоже считаю, что, как только деньги бывших богатых родственников потратятся, Вика вернется на рынок тех, кто в вечном поиске. <…> Булатов, по свидетельству близкого к семье источника, "гол как сокол". Занимая по друзьям деньги, говорит про 20 миллионов долларов на заблокированных счетах, скромно умалчивая, что счета корпоративные. Разблокировать он их не может, потому что "Ташир" настоятельно предложил Игорю добровольно от всего отказаться. Он так и сделал.

А ведь раньше у Булатова были деньги, и на личные самолеты Вики, оплаченные "Таширом", и 500 тысяч евро на известную ее должность. Он бы и вывел потихоньку деньги с корпоративных счетов если бы не Вика с ее внезапными фотографиями из Майами. Счета были перекрыты в один день. Инсайдеры дают паре год с того момента, как Вика окончательно поймет, что денег там нет. Живут молодожены в квартире Вики, но с милым рай и в шалаше», — процитировала Собчак телеграм-канал «Антиглянец».

Виктория не стала терпеть такого хамского к себе отношения и резко ответила Ксении, заступившись за мужа. Модель опубликовала в Instagram большой пост, адресованный телеведущей.

«Вот задаются все вопросом, почему я дала интервью блогеру Рамине, а блогеру Собчак не дала. Отвечаю: потому, что я Собчак как человека не уважаю, она, если понадобится, легко подставит любого, от друзей и мужей до бывших политических сторонников. А еще я убеждена, что разглядывание чужих трусов ради хайпа, лайков или гонораров — подло и стремно.

Я ни разу не святая тоже, как и все, совершаю ошибки, меня есть, в чем упрекнуть, но уж точно не тем, кто по уши в грязи.

Маниакальное упорство, с которым конферансье и средней руки блогер Собчак пытается взаимодействовать со мной в личных SMS и в информационном пространстве, выглядит забавно, но у каждого, как говорится, свои тараканы.

На днях Собчак попыталась словчить и сделала базой своего поста как бы цитату некоего телеграмм-канала, тем самым сняв с себя ответственность за его содержание. Давно известный гаденький прием. Примерно по такой схеме в январе стартовала информационная война против нашей пары, с ложью и угрозами физической расправы. Теперь, после нашей свадьбы, наблюдаем часть вторую марлезонского балета.

Что касается персонажей, тратящих столько сил и средств на телеграмм-каналы, прессу, блогеров, инстаботов и т.п., то скажу вот что: мы молоды, полны сил и на жизнь заработаем, а вот сделают ли вас затраченные усилия здоровыми и счастливыми? Большой вопрос. Ну вы там держитесь», — написала Виктория Лопырева.

Подписчики обеих молодых жен (Ксения тоже вышла недавно замуж) сразились в словесной баталии. В блоге Собчак посыпались комментарии с вопросом: какая ей разница, кто сколько карат носит на пальце. А в блоге Лопыревой подписчики поддержали Викторию, отметив, что, если ее обсуждают за спиной, то она впереди.

А на чьей вы стороне?

Фото: Instagram

Видео: «Ходят слухи»

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