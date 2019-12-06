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«О главном»: Константин Богомолов показал нежное видео со светящейся от счастья и любви Ксенией Собчак

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Константин Богомолов, Ксения Собчак и Михаил Куснирович

Фото: Instagram

Режиссер и телеведущая поженились в сентябре.

Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова 13 сентября. Влюбленные супруги не скрывают чувств друг другу, иногда выплескивая их и в социальных сетях.

Константин Богомолов поделился с подписчиками видеороликом с женой. В кадре Ксения Собчак буквально светится от любви и счастья. «О главном», — так режиссер подписал ролик.

«Хороша, любимыми глазами», «Красота во всем», «Сплошной секс», «Очень красивая», «Вы гениальный режиссер», «Муза», — написали в комментариях.

На днях в Сети появилась информация, что Ксения Собчак и Константин Богомолов живут гостевым браком. Ксения даже призналась в интервью «Татлеру», что не знает, как комментировать подобные слухи. «Доказывать, что живем вместе, глупо как-то. Поэтому реально не понимаю, как реагировать», — призналась Собчак.

Однако после в ее Instagram стали появляться ироничные сообщения. «Провели прекрасную неделю на Мальдивах, и все, врассыпную, как крабики! Гостевой брак он такой», — сыронизировала Ксения.

А вам нравится пара Собчак-Богомолов?

Фото и видео: Instagram

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