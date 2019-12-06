«О главном»: Константин Богомолов показал нежное видео со светящейся от счастья и любви Ксенией Собчак

Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова 13 сентября. Влюбленные супруги не скрывают чувств друг другу, иногда выплескивая их и в социальных сетях.

Константин Богомолов поделился с подписчиками видеороликом с женой. В кадре Ксения Собчак буквально светится от любви и счастья. «О главном», — так режиссер подписал ролик.