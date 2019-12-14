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«Как молоды мы были»: Ксения Собчак показала архивное фото в образе «блондинки в шоколаде»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ксения Собчак

Фото: Instagram Ксении Собчак

Медиадива призналась, что не жалеет ни о чем.

Ксения Собчак — одна из самых ярких представительниц «золотой молодежи» начала 2000-х годов.

Имя будущей журналистки и политика было связано со множеством скандалов, а за ее образом прочно закрепилось понятие «блондинка в шоколаде». Несколько часов назад Ксения показала в блоге архивное фото, под которым призналась, что не жалеет о бурной молодости: «Как молоды мы были!!!!!😂😂🙈 и #янежалеюниочем #lategram».

«Огнищенко», «Шикарная», «Красотка была и есть, и останешься», «Суперская» , «Клёвое платьице», «Думала, свежая фоточка😂», «Какая красивая! 😍😍😍Огонь», «Ксюша, ты и сейчас молодая!!! И красивая», «Ксения Анатольевна, да вы и сейчас ОТЛИЧНО выглядите», «Как тебе хорошо быть блонди! Просто огонь», «А о чем жалеть, Ксю, ты классная», «Вы очень эффектная», «Ксения, вы не меняетесь…», — пишут фолловеры.

А вам нравится такой образ Ксении Собчак?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: Instagram, Globallookpress

Видео: YouTube

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