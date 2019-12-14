«Как молоды мы были»: Ксения Собчак показала архивное фото в образе «блондинки в шоколаде»

«Огнищенко», «Шикарная», «Красотка была и есть, и останешься», «Суперская» , «Клёвое платьице», «Думала, свежая фоточка😂», «Какая красивая! 😍😍😍Огонь», «Ксюша, ты и сейчас молодая!!! И красивая», «Ксения Анатольевна, да вы и сейчас ОТЛИЧНО выглядите», «Как тебе хорошо быть блонди! Просто огонь», «А о чем жалеть, Ксю, ты классная», «Вы очень эффектная», «Ксения, вы не меняетесь…», — пишут фолловеры.

А вам нравится такой образ Ксении Собчак?