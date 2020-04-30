passion.ru

Сергей Лазарев в самоизоляции записал милое видео с 6-летним сыном: «Ты рад, что папа все время дома?»

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Сергей Лазарев с детьми — Никитой и Аней

Фото: Instagram

Никита не скрывает радости от того, что чаще стал видеть своего знаменитого отца.

37-летний Сергей Лазарев в одиночку воспитывает двоих детей, рожденных суррогатной матерью. Появление на свет Никиты и Ани артист долго скрывал. Но теперь показывает подписчикам милейшие видео с наследниками.

Сергей записал в самоизоляции милый ролик с 6-летним Никитой. Мальчик на руках у отца радуется, что тот все время теперь проводит дома.

Ранее артист показывал видео, в котором его дочь забавно смеется, а также рассказывал, как он проводит время с детьми в самоизоляции. Также Сергей Лазарев уже появлялся на обложке глянца с Никитой и Аней.

Напомним, сын Сергея Никита родился в 2014 году, но о том, что он впервые стал отцом, артист рассказал аж два года спустя. О рождении дочери Анны Лазарев сообщил почти год спустя. В одном из интервью певец отметил, что сын и дочь родные брат с сестрой по отцу и по матери.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!