Сергей Лазарев в самоизоляции записал милое видео с 6-летним сыном: «Ты рад, что папа все время дома?»
Фото: Instagram
37-летний Сергей Лазарев в одиночку воспитывает двоих детей, рожденных суррогатной матерью. Появление на свет Никиты и Ани артист долго скрывал. Но теперь показывает подписчикам милейшие видео с наследниками.
Сергей записал в самоизоляции милый ролик с 6-летним Никитой. Мальчик на руках у отца радуется, что тот все время теперь проводит дома.
Ранее артист показывал видео, в котором его дочь забавно смеется, а также рассказывал, как он проводит время с детьми в самоизоляции. Также Сергей Лазарев уже появлялся на обложке глянца с Никитой и Аней.
Напомним, сын Сергея Никита родился в 2014 году, но о том, что он впервые стал отцом, артист рассказал аж два года спустя. О рождении дочери Анны Лазарев сообщил почти год спустя. В одном из интервью певец отметил, что сын и дочь родные брат с сестрой по отцу и по матери.
Фото и видео: Instagram
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