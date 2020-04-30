Сергей Лазарев в самоизоляции записал милое видео с 6-летним сыном: «Ты рад, что папа все время дома?»

37-летний Сергей Лазарев в одиночку воспитывает двоих детей, рожденных суррогатной матерью. Появление на свет Никиты и Ани артист долго скрывал. Но теперь показывает подписчикам милейшие видео с наследниками.

Сергей записал в самоизоляции милый ролик с 6-летним Никитой. Мальчик на руках у отца радуется, что тот все время теперь проводит дома.