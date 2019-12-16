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«От фото веет любовью»: Сергей Лазарев впервые появился на обложке глянца с сыном и дочерью

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сергей Лазарев с Никитой и Аней

Фото: Instagram

Для годовалой Ани фотосессия стала светским дебютом.

Сергей Лазарев в конце плодотворного для себя творческого года появился на обложке журнала Hello! с 5-летним сыном Никитой и годовалой дочкой Аней. Певец главным достижением в своей жизни считает то, что он стал отцом двоих замечательных малышей.

Съемки для глянца стали светским дебютом для маленькой Анечки, сообщает издание. Ее старший брат Никита, которого Сергей Лазарев скрывал от общественности почти три года, стал появляться с отцом на публике гораздо позже.

«Потрясающая обложка», «Какие вы солнечные», «Прекрасные, такой любовью веет от этого фото», «Какая она милая!», «Счастливый папуля», — прокомментировали обложку поклонники Сергея.

Ранее в программе «Вечерний Ургант» Сергей Лазарев признался, что сыну сильно достается от сестры, которая еще не понимает, что можно делать, а что нет. «Она его лупит, а он терпит», — рассказал с юмором счастливый отец. Артист не скрывает, что справляться с детьми ему помогают няни, хотя он и сам с радостью выполняет отцовские обязанности и даже по несколько раз за ночь встает к маленькой дочке.

Фото и видео: Instagram

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