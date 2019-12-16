«От фото веет любовью»: Сергей Лазарев впервые появился на обложке глянца с сыном и дочерью

«Потрясающая обложка», «Какие вы солнечные», «Прекрасные, такой любовью веет от этого фото», «Какая она милая!», «Счастливый папуля», — прокомментировали обложку поклонники Сергея.

Ранее в программе «Вечерний Ургант» Сергей Лазарев признался, что сыну сильно достается от сестры, которая еще не понимает, что можно делать, а что нет. «Она его лупит, а он терпит», — рассказал с юмором счастливый отец. Артист не скрывает, что справляться с детьми ему помогают няни, хотя он и сам с радостью выполняет отцовские обязанности и даже по несколько раз за ночь встает к маленькой дочке.