Сергей Лазарев поделился видео с нежным смехом дочери: «Оставайтесь дома»
36-летний Сергей Лазарев в компании своих детей агитирует поклонников соблюдать карантин.
«Оставайтесь дома!! И будьте здоровы!! Берегите близких», — обратился он.
Комментарии к постам артиста ограничены, поэтому мы не можем увидеть реакцию его поклонников. Поэтому задаем вопрос вам: какие чувства вызывает у вас это видео?
Фото и видео: Instagram
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