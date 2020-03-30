Сергей Лазарев поделился видео с нежным смехом дочери: «Оставайтесь дома»

«Оставайтесь дома!! И будьте здоровы!! Берегите близких», — обратился он.

Комментарии к постам артиста ограничены, поэтому мы не можем увидеть реакцию его поклонников. Поэтому задаем вопрос вам: какие чувства вызывает у вас это видео?