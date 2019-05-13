Лазарев с Киркоровым, Сердючка вместо MARUV, певцы в платьях и другие звезды на открытии «Евровидения-2019»

Украину в этом году представляет Верка Сердючка. Артист выступит на мероприятии в качестве гостя, вне конкурса. Дело в том, что Украина решила не посылать своих представителей из-за разгоревшегося после кастинга скандала. Сам Данилко участвовать в национальном отборе категорически отказывался, а вот показать свой талант перед мировой публикой оказался не прочь.