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Лазарев с Киркоровым, Сердючка вместо MARUV, певцы в платьях и другие звезды на открытии «Евровидения-2019»

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я выбрал вместо рекламы.
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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Филипп Киркоров и Сергей Лазарев

Фото: Eastnews
В Тель-Авиве состоялась торжественная церемония открытия международного песенного конкурса «Евровидение-2019». Представлять Россию в столицу Израиля прибыл Сергей Лазарев, вышедший на ковровую дорожку вместе с Филиппом Киркоровым.

Сергей Лазарев на церемонии открытия победоносно размахивал большим российским флагом. На «Евровидении» певец выступит с песней «Scream», клип на которую представил в начале марта. Поклонники высоко оценили композицию и решили, что Сергей достоин первого места на конкурсе.

Украину в этом году представляет Верка Сердючка. Артист выступит на мероприятии в качестве гостя, вне конкурса. Дело в том, что Украина решила не посылать своих представителей из-за разгоревшегося после кастинга скандала. Сам Данилко участвовать в национальном отборе категорически отказывался, а вот показать свой талант перед мировой публикой оказался не прочь.

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Видимо, вспомнив о победителе 2014 года «Евровидения» «бородатой леди» Кончите Вурст, сразу несколько певцов решили выйти на ковровую дорожку в платьях. Французский артист Билал Ассани позировал фотографам в белом наряде со шлейфом, португалец Конан Осирис — в черном платье сложного кроя, а самым экстравагантным исполнителем на церемонии открытия был один из участников исландской группы Hatari, дополнивший свой смелый образ черными линзами и колготками в сетку.

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Hatari

Фото: Eastnews

Букмекеры прочат первое место на конкурсе «Евровидение-2019» представителю Нидерландов Дункану Лоуренсу с песней Arcade. В тройке лидеров, согласно их прогнозам, также могут оказаться артисты из Швеции и Франции. Представителю России Сергею Лазареву прочат четвертое место. Кто же станет победителем, мы узнаем в финале конкурса, который состоится 18 марта.

Текст: Ангелина Нежная

Фото: Instagram

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