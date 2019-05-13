Лазарев с Киркоровым, Сердючка вместо MARUV, певцы в платьях и другие звезды на открытии «Евровидения-2019»

Украину в этом году представляет Верка Сердючка. Артист выступит на мероприятии в качестве гостя, вне конкурса. Дело в том, что Украина решила не посылать своих представителей из-за разгоревшегося после кастинга скандала. Сам Данилко участвовать в национальном отборе категорически отказывался, а вот показать свой талант перед мировой публикой оказался не прочь.
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Видимо, вспомнив о победителе 2014 года «Евровидения» «бородатой леди» Кончите Вурст, сразу несколько певцов решили выйти на ковровую дорожку в платьях. Французский артист Билал Ассани позировал фотографам в белом наряде со шлейфом, португалец Конан Осирис — в черном платье сложного кроя, а самым экстравагантным исполнителем на церемонии открытия был один из участников исландской группы Hatari, дополнивший свой смелый образ черными линзами и колготками в сетку.
Букмекеры прочат первое место на конкурсе «Евровидение-2019» представителю Нидерландов Дункану Лоуренсу с песней Arcade. В тройке лидеров, согласно их прогнозам, также могут оказаться артисты из Швеции и Франции. Представителю России Сергею Лазареву прочат четвертое место. Кто же станет победителем, мы узнаем в финале конкурса, который состоится 18 марта.
Текст: Ангелина Нежная
Фото: Instagram
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