logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Сильно и мощно»: клип и песня Сергея Лазарева для «Евровидения-2019» понравилась его поклонникам

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Сергей Лазарев

Фото: Anton Belitsky/globallookpress
Arrows-left
Arrows-right
Reload
35-летний Сергей Лазарев представил видеоклип на песню «Scream».

Месяц назад популярный певец Сергей Лазарев подтвердил слухи о том, что именно он поедет в этом году на «Евровидение». Сегодня артист представил видеоклип на песню, с которой он будет представлять нашу страну.

«Премьера!! Ну вот и песня “Scream” с которой я в этом году представлю нашу страну на конкурсе Евровидение-2019 в Израиле. Когда я услышал эту песню в первый раз, я почувствовал невероятную силу и мощь мелодии. Потом появился текст и все обрело еще больший смысл. Ну, а режиссер Константин Черепков, снял уникальное и трогательное видео (смотрите по ссылке в профиле). Я счастлив вновь принять участие в конкурсе Евровидение, на этот раз показав себя с другой музыкальной стороны. Я заранее хочу поблагодарить всех вас за лайки и даже за дизлайки, за репосты и комментарии, за скачивание и прослушивание песни. Потому что все, что мы делали всей командой — было для вас», — написал артист в Instagram.

Поклонники Сергея высоко оценили его работу. «До мурашек. Очень мощно», «Сильная песня», «Плачу. Сергей, не думала, что можно сделать что-то невероятное, такое же, как в прошлый раз, но да!!!!! Получилось!!!!!», «Песня невероятная!Сначала не совсем осознала клип, но потом поняла, что главное не спец эффекты и какие-либо сложные трюки, а изюминка, смысл и естественная красота», «Прослушал раз 20 подряд, мурашки не проходят до сих пор. Слишком сильно. В живую, да с номером, думаю что будет победа», «Сильнейшая песня и сильнейший вокал!!! Удачи Вам, Сергей!!! Бог в помощь», «Двоякое мнение сложилось о песне... Однако я считаю, что это прям формат формат Евровидения! Особенно последние 30 сек! Главное, чтобы шоу сделали такое же сильное, как голос», — обсуждают они.

В комментариях к клипу на официальном канале конкурса также есть положительные комментарии от пользователей из таких стран как Испания, Греция, Дания, Нидерланды, Сербия, Турция, Польша, Молдова, Украина, Беларусь.

Напомним, что Сергей Лазарев уже представлял Россию в 2016-м году с песней You are the only one, однако не смог победить. Тогда результаты многим показались несправедливыми.

А вам понравился новый трек?

Больше материалов о конкурсе и его участниках ищите здесь.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

_Фото: instagram, globallookpress

Видео: официальный канал конкурса на YouTube_

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Все мальчики, кроме Захары»: в Сети обсуждают новое фото подросших детей Анджелины Джоли
Беременная жена бывшего короля Малайзии Оксана Воеводина прилетела в Россию
«Фигурка как у модели»: 65-летняя Любовь Успенская в мини-платье покорила фанатов своей красотой
«Папа больше не придет»: 28-летняя экс-солистка группы «Ранетки» Женя Огурцова осталась одна с больным ребенком на руках
«Он чеченец с очень тяжелой судьбой»: Джигурда рассказал о женихе Волочковой
«Никакой простоты»: томная Лариса Гузеева позирует в домашнем интерьере