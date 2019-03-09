«Сильно и мощно»: клип и песня Сергея Лазарева для «Евровидения-2019» понравилась его поклонникам

Месяц назад популярный певец Сергей Лазарев подтвердил слухи о том, что именно он поедет в этом году на «Евровидение». Сегодня артист представил видеоклип на песню, с которой он будет представлять нашу страну.

«Премьера!! Ну вот и песня “Scream” с которой я в этом году представлю нашу страну на конкурсе Евровидение-2019 в Израиле. Когда я услышал эту песню в первый раз, я почувствовал невероятную силу и мощь мелодии. Потом появился текст и все обрело еще больший смысл. Ну, а режиссер Константин Черепков, снял уникальное и трогательное видео (смотрите по ссылке в профиле). Я счастлив вновь принять участие в конкурсе Евровидение, на этот раз показав себя с другой музыкальной стороны. Я заранее хочу поблагодарить всех вас за лайки и даже за дизлайки, за репосты и комментарии, за скачивание и прослушивание песни. Потому что все, что мы делали всей командой — было для вас», — написал артист в Instagram.