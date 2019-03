«Сильно и мощно»: клип и песня Сергея Лазарева для «Евровидения-2019» понравилась его поклонникам

Поклонники Сергея высоко оценили его работу. «До мурашек. Очень мощно», «Сильная песня», «Плачу. Сергей, не думала, что можно сделать что-то невероятное, такое же, как в прошлый раз, но да!!!!! Получилось!!!!!», «Песня невероятная!Сначала не совсем осознала клип, но потом поняла, что главное не спец эффекты и какие-либо сложные трюки, а изюминка, смысл и естественная красота», «Прослушал раз 20 подряд, мурашки не проходят до сих пор. Слишком сильно. В живую, да с номером, думаю что будет победа», «Сильнейшая песня и сильнейший вокал!!! Удачи Вам, Сергей!!! Бог в помощь», «Двоякое мнение сложилось о песне... Однако я считаю, что это прям формат формат Евровидения! Особенно последние 30 сек! Главное, чтобы шоу сделали такое же сильное, как голос», — обсуждают они.

В комментариях к клипу на официальном канале конкурса также есть положительные комментарии от пользователей из таких стран как Испания, Греция, Дания, Нидерланды, Сербия, Турция, Польша, Молдова, Украина, Беларусь.

Напомним, что Сергей Лазарев уже представлял Россию в 2016-м году с песней You are the only one, однако не смог победить. Тогда результаты многим показались несправедливыми.