«Достоин первого места»: в Сети обсуждают номер Сергея Лазарева для «Евровидения-2019»

Совсем скоро мы будем болеть за Сергея Лазарева, который представит нашу страну на «Евровидении». Он выступит под номером 13 с песней Scream. А пока в Сети обсуждают отрывки с репетиций, которые позволяют примерно представить, что будет происходить на сцене 16 мая.

«Мало пока что понятно из этого видео))) но сразу раскрывать всех секретов и не надо», — прокомментировал сам артист.