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«Достоин первого места»: в Сети обсуждают номер Сергея Лазарева для «Евровидения-2019»

В Сети появились видеозаписи с репетиций Сергея Лазарева и отрывок из его выступления.

Совсем скоро мы будем болеть за Сергея Лазарева, который представит нашу страну на «Евровидении». Он выступит под номером 13 с песней Scream. А пока в Сети обсуждают отрывки с репетиций, которые позволяют примерно представить, что будет происходить на сцене 16 мая.

«Мало пока что понятно из этого видео))) но сразу раскрывать всех секретов и не надо», — прокомментировал сам артист.

Поклонники очень позитивно восприняли увиденное. «Это будет что то Оооочень зрелищное! Ждем ждем ждем», «Впечатление просто вау, на самом деле, без всяких прекрас! На самых сильных моментах мураши табунами. Ждем финал», «Наш победитель 🇷🇺 number one», — пишут они.

А вот под другими отрывками комментарии не столь оптимистичны.

Пользователи Сети полагают, что Сергей вряд ли победит с этим выступлением. «Он достоин первого места, песня безумно сильная и драйвовая. Болею за Сережу всей душой», «Достоин первого, а займет посмотрим...», «Достоин первого но не дадут 100%», «В тройку войдет точно», — уверены они.

А как считаете вы?

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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