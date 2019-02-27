Украина отказалась от участия в «Евровидении» в 2019 году

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) приняла решение отказаться от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение», сообщает канал «Дождь» со ссылкой на Hromadske.

НОТУ подчеркнул, что во время национального отбора выяснилось, что многие украинские музыканты связаны с российским шоу-бизнесом. Это «вызывает возмущение и неприятие» у части общества, сообщают в организации. Чтобы избежать негатива в будущем, было предложено разработать законопроект об ограничении выступления украинских артистов в России.

Ранее сообщалось, что Maruv (Анна Корсун), Freedom-jazz girls band, Kazka и Brunettes Shoot Blondes, занявшие первые четыре позиции в отборе, отказались представлять страну в тех условиях, которые им были предложены.

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Текст: Роза Ветрова

Фото: globallookpress, instagram