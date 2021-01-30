Семья Юлии Началовой продает ее квартиру из-за претензий экс-бойфренда
Фото: Starface
Родные певицы уже съехали из апартаментов, которые расположены в элитном жилом комплексе «Кутузовская ривьера». Теперь же семье исполнительнице предстоит продать недвижимость. Об этом сообщила PR-менеджер покойной артистки, Анна Исаева в интервью изданию StarHit. Она рассказала: «Я подтверждаю факт продажи квартиры. Это происходит. Родственники Юлии собирают вещи. Уже съехали из квартиры. Фролов как требовал, так и продолжает требовать продать квартиру. Он еще при жизни Юли требовал продать, после ее смерти делает тоже самое. Квартира выставлена на продажу уже с осени прошлого года. В ноябре-декабре квартиру собрали и увезли имущество Юли оттуда»
Фото: @taisianachalova / Instagram
Напомним, недвижимость Юлии Началовой досталась от бывшего мужа Евгения Алдонина. Около шести лет назад певица переписала долю в квартире на Фролова. Тогда исполнительница искала деньги на запись альбома и заграничный тур. Хоккеист предложил свою помощь и выкупил половину апартаментов за 20 миллионов рублей. Певица также уверяла, что не получала никаких денег. Уже после смерти Юлии ее представители подали в суд на Фролова с требованием уплатить 20 миллионов рублей плюс проценты. Однако позже сторона Началовой свой иск отозвала.
К слову, недавно мы писали, что за школьное обучение дочери Юлии Началовой платят почти миллион рублей в год. Мать ушедшей из жизни певицы Таисия Началова рассказала в социальной сети, где учится ее внучка.
Фото и видео: @taisianachalova / Instagram, StarFace
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