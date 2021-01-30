Семья Юлии Началовой продает ее квартиру из-за претензий экс-бойфренда

Напомним, недвижимость Юлии Началовой досталась от бывшего мужа Евгения Алдонина. Около шести лет назад певица переписала долю в квартире на Фролова. Тогда исполнительница искала деньги на запись альбома и заграничный тур. Хоккеист предложил свою помощь и выкупил половину апартаментов за 20 миллионов рублей. Певица также уверяла, что не получала никаких денег. Уже после смерти Юлии ее представители подали в суд на Фролова с требованием уплатить 20 миллионов рублей плюс проценты. Однако позже сторона Началовой свой иск отозвала.

К слову, недавно мы писали, что за школьное обучение дочери Юлии Началовой платят почти миллион рублей в год. Мать ушедшей из жизни певицы Таисия Началова рассказала в социальной сети, где учится ее внучка.