Селена Гомес продемонстрировала стройную фигуру и внушительный шрам, который прятала 3 года

Поклонники были рады такой откровенности и смелости их любимицы, потому поддержали ее лайками и комментариями. «Какая ты красотка!», «Выглядишь просто восхитительно!», «Горжусь тобой, Селена!», «Этот шрам лишь придает тебе шарма», «Какая же ты сильная! Я тебя обожаю», «Вот это фигура», «Мисс идеальное тело», «Твой шрам выглядит как еще одно прекрасное тату», «Ты просто невероятная», – написали фолловеры.

Фото: Instagram selenagomez

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!