Селена Гомес продемонстрировала стройную фигуру и внушительный шрам, который прятала 3 года
Фото: Instagram selenagomez
Еще в 2017 году Селена Гомес рассказала поклонникам о том, что у нее серьезное аутоиммунное заболевание – волчанка. Болезнь зашла так далеко, что ей потребовалась пересадка почки. Донором органа тогда выступила лучшая подруга знаменитости – Франсия Райса, однако во время хирургического вмешательства возникло непредвиденное осложнение – у Селены лопнула артерия. Чтобы спасти ей жизнь, врачи были вынуждены взять вену с внутренней поверхности ее бедра, из-за чего у нее остался большой и довольно заметный шрам, который она с тех пор тщательно скрывала.
По прошествии 3 лет Гомес наконец перестала себя стыдиться и решила поделиться с поклонниками в своем микроблоге Instagram, где у нее, к слову, 193 миллиона подписчиков, новым снимком, на котором позирует возле собственного бассейна в стильном нежно-голубом слитном бикини, украшенном молнией в районе декольте. 28-летняя знаменитость приняла элегантную позу, которая лишь подчеркнула, как сильно она похудела и как прекрасно выглядит. Однако, по ее словам, целью этой публикации было не похвастаться идеальной фигурой, а впервые показать свой шрам.
«Помню, когда мне сделали пересадку почки, сначала было очень трудно показывать свой шрам. Я не хотела, чтобы он был на фотографиях, потому носила вещи, которые его скрывали. Однако сейчас я уверена в себе больше, чем когда-либо прежде, я знаю, кто я и через что прошла… И горжусь этим!» – написала Гомес в своем посте и призвала всех никогда не стесняться своих мнимых недостатков.
Поклонники были рады такой откровенности и смелости их любимицы, потому поддержали ее лайками и комментариями. «Какая ты красотка!», «Выглядишь просто восхитительно!», «Горжусь тобой, Селена!», «Этот шрам лишь придает тебе шарма», «Какая же ты сильная! Я тебя обожаю», «Вот это фигура», «Мисс идеальное тело», «Твой шрам выглядит как еще одно прекрасное тату», «Ты просто невероятная», – написали фолловеры.
Фото: Instagram selenagomez
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