40-летняя Анна Семенович с розовыми волосами удивила фанатов пикантным образом

«Оооо Анна в образе», «Очень неожиданно», «Ващееее, огонь, огнище, да еще и стрижка, ваууу, прям лет NNN ушло», «Это для меня шок! Крутой образ. Наверное у всех девочек есть такая мечта», «Прекрасная девушка. В любом образе хороша», «В любом образе, с любым цветом волос - всегда шикарна», «Очень идет», «50 оттенков розового», «Барби», «Лилу», «Просто Мальвина, шикарно», «Нереально круто!!! В любых нарядах ты, душка, хороша», «Красиваяяяяя, яркая, оптимистичная женщина», - хвалят одни.

«Анечка, белые лучше», «Розовые - ужасно», «Слишком эпатажно. Ваш цвет красивее», «Дешевый образ», «Ох... я вообще сразу не понял, кто это», - ругают другие.

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