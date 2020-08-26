Постройневшую Анну Семенович пристыдили за фотошоп: «Не надо подбородок срезать»
На днях популярная певица Анна Семенович побывала в Санкт-Петербурге. Из поездки она вернулась с яркими фотографиями и впечатлениями. «Питер, как ты прекрасен! Каждый раз с таким удовольствием приезжаю в этот город, наслаждаясь его историей. Сегодня впервые в жизни была в Петергофе, это чудо. Как же там красиво, как много загадок и интриг. Узнала про многих любовниц Петра - ох уж эти мужчины, ну не могут держать себя в руках», - поделилась она.
Фотографии, которыми поделилась звезда, вызвали неоднозначные эмоции у публики.
«Красавица наша», «Похудела-то! Красотка», «Анна вы как всегда прекрасная», «Аня, вы так похорошели и постройнели», «Как всегда выглядит шикарно», - делают комплименты одни.
«С обработкой перебор», «Худейте уже, а!!! Не надо подбородок срезать на фото», - отмечают другие.
Если присмотреться, на снимках действительно видны небольшие искажения. Но кто из нас на месте артистки не хотел бы выглядеть еще стройнее на уже «стройных» фотографиях?
Фото и видео: Instagram/@ann_semenovich
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