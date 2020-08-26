Постройневшую Анну Семенович пристыдили за фотошоп: «Не надо подбородок срезать»

Фотографии, которыми поделилась звезда, вызвали неоднозначные эмоции у публики.

«Красавица наша», «Похудела-то! Красотка», «Анна вы как всегда прекрасная», «Аня, вы так похорошели и постройнели», «Как всегда выглядит шикарно», - делают комплименты одни.

«С обработкой перебор», «Худейте уже, а!!! Не надо подбородок срезать на фото», - отмечают другие.

Если присмотреться, на снимках действительно видны небольшие искажения. Но кто из нас на месте артистки не хотел бы выглядеть еще стройнее на уже «стройных» фотографиях?