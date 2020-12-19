«Семейный аттитюд»: Кристина Асмус поделилась редким кадром с подросшей дочерью

Поклонники артистки оценили новый снимок. Они отметили, что Анастасия растет настоящей умницей и красавицей. В комментариях под фотографией можно увидеть множество приятных слов и комплиментов.

«Головоломка! А вы красотки!», «На этой фотке кажется, как будто ваша дочь сильно выросла», «Вау, какие классные девочки», «Умницы и красавицы! Просто супер!», «Восхищаюсь! Кристина, у вас потрясающая доченька. Дай бог ей крепкого здоровья, а остальное дадут прекрасные родители», «Ноги перепутались! Я так и не поняла сразу, где чьи», «Гимнасточки», — высказываются пользователи Сети.

К слову, совсем недавно мы писалиhttps://www.passion.ru/news/znamenitosti/kare-posle-razvoda-kristina-asmus-prodolzhaet-udivlyat-kardinalnymi-izmeneniyami-14-12-2020.htm(), что Кристина Асмус кардинально сменила образ. Из русой милашки она превратилась в жгучую брюнетку, а потом отрезала волосы и предстала перед подписчиками с новой стрижкой - карэ.