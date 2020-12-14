Каре после развода: Кристина Асмус продолжает удивлять кардинальными изменениями имиджа

Кристина Асмус, которая не так давно рассталась со своим супругом Гариком Харламовым после многолетнего брака, решила поступить, как настоящая женщина — и вслед за разводом кардинально поменяла имидж.

Для начала она поменяла свой фирменный естественный блонд на яркий темный, впервые в жизни покрасившись — Кристина бросила настоящий вызов подписчикам, которые были уверены, что она на это не решится.

Но Асмус пошла дальше и в лучших традициях расставания сделала каре, а заодно и челку. Теперь ее совсем не узнать, но актриса довольна:

«Ну что? Как вам?», — интересуется Кристина.

Поклонники никак не могут понять, нравится им такая Асмус или нет, а некоторые так и не поверили в ее новый образ:

«Прикольно! Но отчего мне кажется, что это парик?», «Шикарно, но лучше блондинкой», «Блондинкой намного лучше», «На Милу Йовович похожа », «Лучше бы парик выдали на роль. Блонд идет больше и длина не ваша», «Мне нравится новый образ роковой женщины!», «Какая же ты стала стильная и дерзкая», «Почему мне кажется, что вы долго плакали перед тем, как записывать это видео?!».