Кристина Асмус в образе стильной «пацанки» раскрыла секрет преображения в жгучую брюнетку

Несколько дней назад Кристина Асмус удивила и даже шокировала поклонников кардинальной сменой имиджа. Из яркой блондинки она превратилась в жгучую брюнетку. Многие тогда оценили ее бьюти-трансформацию. И теперь актриса раскрыла секреты резкой смены имиджа. Оказалось, что она изменила блондинке ради роли.

Свои откровения Асмус сопроводила фотографией, где позирует в образе стильной пацанки: в высоких «мужских» ботинках, укороченных штанах и короткой кожаной куртке.