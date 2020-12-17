Кристина Асмус в образе стильной «пацанки» раскрыла секрет преображения в жгучую брюнетку
Фото: www.instagram.com/asmuskristina/
Несколько дней назад Кристина Асмус удивила и даже шокировала поклонников кардинальной сменой имиджа. Из яркой блондинки она превратилась в жгучую брюнетку. Многие тогда оценили ее бьюти-трансформацию. И теперь актриса раскрыла секреты резкой смены имиджа. Оказалось, что она изменила блондинке ради роли.
Свои откровения Асмус сопроводила фотографией, где позирует в образе стильной пацанки: в высоких «мужских» ботинках, укороченных штанах и короткой кожаной куртке.
«Открою вам секрет: на самом деле я покрасилась уже месяц назад. Но нельзя было показывать, так что я маскировалась. Особо не светилась нигде, выкладывала старые фотки и сториз, некоторые спектакли играла в парике. Поэтому скоро обратно уже. Первые несколько дней шарахалась, когда мимо зеркала проходила — вообще непривычно было. А сейчас уже даже и не помню себя светлой», — написала она в блоге.
«Натуральный был лучше», «Вам очень красиво с этим цветом волос», «Очень крутой образ», «Вам очень идет темный, не надо перекрашиваться обратно», «Тебе так лучше», «Не меняй цвет», «Мне так больше нравится», «Безумно идет этот цвет», «Красавица», — прокомментировали поклонники актрисы.
Кристина Асмус признавалась, что ради ролей готова на любые эксперименты с внешним видом, и даже побриться налысо. Кристину в последнее время зовут королевой эпатажа. Она любит дразнить публику неординарными и вызывающими образами. Так, она позировала в свадебном платье на фоне загса (вскоре после развода с Гариком Харламовым), публиковала почти обнаженные фото, записывала провокационные ролики.
Фото видео: Instagram Кристины Асмус
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