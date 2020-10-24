Семейная идиллия: Альбина Джанабаева показала милое видео, на котором Валерий Меладзе готовит ужин

«Таким мы его ещё не видели», «Очень заботливый», «Вау, так необычно», «Валерий Меладзе готовит для тебя- это ли не мечта?», «Профессионально вырезает глазки картошечке», «Классно, когда мужчина занимается домашними делами», «Одно удовольствие наблюдать за вашей семейной жизнью. Юмор, любовь и красота... Будьте счастливы, дорогие»,- написали восторженные фанаты.

Напомним, что роман Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе начался еще 15 лет назад. В 2004 году у пары родился первый ребенок- сын Константин.

Примечательно, что на тот момент Валерий ещё был женат на своей первой супруге Ирине Малухиной. Позже, когда Ирина узнала об отношениях мужа с Альбиной, она была потрясена, так как бывшая солистка ВИА Гры была вхожа в их с Валерием дом, женщины поддерживали прекрасные отношения и даже дружили.

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