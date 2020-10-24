Семейная идиллия: Альбина Джанабаева показала милое видео, на котором Валерий Меладзе готовит ужин
«Муж дома, готовит ужин»-, написала Альбина.
Любимый артист предстал перед подписчиками в непривычной домашней обстановке. Валерий так старательно и мастерски чистит картошку, что ему может позавидовать любая хозяйка.
«Таким мы его ещё не видели», «Очень заботливый», «Вау, так необычно», «Валерий Меладзе готовит для тебя- это ли не мечта?», «Профессионально вырезает глазки картошечке», «Классно, когда мужчина занимается домашними делами», «Одно удовольствие наблюдать за вашей семейной жизнью. Юмор, любовь и красота... Будьте счастливы, дорогие»,- написали восторженные фанаты.
Напомним, что роман Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе начался еще 15 лет назад. В 2004 году у пары родился первый ребенок- сын Константин.
Примечательно, что на тот момент Валерий ещё был женат на своей первой супруге Ирине Малухиной. Позже, когда Ирина узнала об отношениях мужа с Альбиной, она была потрясена, так как бывшая солистка ВИА Гры была вхожа в их с Валерием дом, женщины поддерживали прекрасные отношения и даже дружили.
А вам нравится пара Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой? Делитесь своими ответами в комментариях!
Фото и видео: @albinadzhanabaeva / Instagram
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