«Первый»: Альбина Джанабаева представила сольный альбом

«Первый альбом — очень важное событие в жизни каждого артиста», «Альбина, спасибо Вам огромное за этот альбом, спасибо за Ваше творчество. Надеюсь будете радовать нас еще не один десяток лет», «ОГОНЬ! Я не ожидала, что лично меня что-то удивит , ведь я каждую песню давно заслушала до умопомрачения. Но я точно знаю, что мне есть что слушать с новой силой», «Ура!!! Это просто Чудо», — радуются преданные фанаты.

Они отмечают, что в последнее время Джанабаева раскрылась и расцвела после того, как перестала скрывать длительную связь с одним из братьев Меладзе, пережила травлю, ведь долгое время она была его любовницей, — и начала выступать с ним. В 2014 году Альбина Джанабаева стала законной женой Валерия Меладзе. Их сын Константин родился в тайне, в 2004 году, а через десять лет появился на свет второй сын Лука. Сыновей певица предпочитает не афишировать по сей день.

Редакция Passion.ru поздравляет певицу с премьерой!