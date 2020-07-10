«Первый»: Альбина Джанабаева представила сольный альбом

«Первый»: Альбина Джанабаева представила сольный альбом
Фото: Instagram Альбины Джанабаевой
Певица Альбина Джанабаева стала известной благодаря выступлениям в поп-группе «ВИА Гра» с 2004 по 2013 годы и роману с Валерием Меладзе. После ухода из группы женщина начала сольную карьеру, но сольный альбом появился только сейчас.
«Первый! Делюсь с трепетом и любовью», — написала она под тизером в своем блоге.
«Первый альбом — очень важное событие в жизни каждого артиста», «Альбина, спасибо Вам огромное за этот альбом, спасибо за Ваше творчество. Надеюсь будете радовать нас еще не один десяток лет», «ОГОНЬ! Я не ожидала, что лично меня что-то удивит , ведь я каждую песню давно заслушала до умопомрачения. Но я точно знаю, что мне есть что слушать с новой силой», «Ура!!! Это просто Чудо», — радуются преданные фанаты.
Они отмечают, что в последнее время Джанабаева раскрылась и расцвела после того, как перестала скрывать длительную связь с одним из братьев Меладзе, пережила травлю, ведь долгое время она была его любовницей, — и начала выступать с ним. В 2014 году Альбина Джанабаева стала законной женой Валерия Меладзе. Их сын Константин родился в тайне, в 2004 году, а через десять лет появился на свет второй сын Лука. Сыновей певица предпочитает не афишировать по сей день.
Редакция Passion.ru поздравляет певицу с премьерой!
Фото и видео: Instagram/@albinadzhanabaeva
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!