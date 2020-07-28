Бывшая жена Меладзе о неудавшемся браке: «Семью считала своим бизнесом, чем закончилось — всем известно»

«Много замужних женщин, находясь в токсичных браках, тем не менее испытывают глубокий страх остаться в одиночестве даже если эти отношения сошли на ноль. Особенно подвержены этому деструктивному чувству женщины после 40, когда на руках дети и первая молодость позади. Да в общем-то и понятно. Я тоже в свое время в той или иной степени переживала все это», — призналась она.

Оглядываясь в свое прошлое и опираясь на опыт подруг, Ирина насчитала 5 основных причин, почему женщины тянут с уходом из деструктивных отношений.

Материальная зависимость от мужа; Потеря статуса "замужней женщины"; Неуверенность в собственных силах, в способности жить самостоятельно и брать ответственность за решение всех жизненно важных вопросов, которые раньше принимались совместно или единолично мужем. Обычно этот страх прямопропорционален длительности брака; Потеря зоны комфорта; Пугающий жизненный финал "без стакана воды" и опоры на некое мужское плечо.

Потеря статуса замужней — единственный страх, который не испытала бывшая супруга Валерия Меладзе. «Никогда не держалась за "тень отца Гамлета», а иногда меня это здорово раздражало. Статус "жены звезды" воспринимала как работу и не самую благодарную. Может от того, что всегда ощущала себя "самостоятельной единицей", способной на большее и брак воспринимала как союз равных партнеров. Здесь я сама себя убедила в том, что мол, семья это мой бизнес и я должна работать на большое, общее дело....). Чем закончилось — всем известно», — поделилась Ирина.

Игнорирование своих настоящих желаний и жизнь в полуразрушенном браке, по ее мнению, может закончиться глубокой личностной деформацией, глубокой депрессией и букетом медицинских диагнозов: «Это путь в никуда. Жизнь женщины как личности, жены и матери становится абсолютно не продуктивной».