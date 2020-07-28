Бывшая жена Меладзе о неудавшемся браке: «Семью считала своим бизнесом, чем закончилось — всем известно»
«Много замужних женщин, находясь в токсичных браках, тем не менее испытывают глубокий страх остаться в одиночестве даже если эти отношения сошли на ноль. Особенно подвержены этому деструктивному чувству женщины после 40, когда на руках дети и первая молодость позади. Да в общем-то и понятно. Я тоже в свое время в той или иной степени переживала все это», — призналась она.
Оглядываясь в свое прошлое и опираясь на опыт подруг, Ирина насчитала 5 основных причин, почему женщины тянут с уходом из деструктивных отношений.
- Материальная зависимость от мужа;
- Потеря статуса "замужней женщины";
- Неуверенность в собственных силах, в способности жить самостоятельно и брать ответственность за решение всех жизненно важных вопросов, которые раньше принимались совместно или единолично мужем. Обычно этот страх прямопропорционален длительности брака;
- Потеря зоны комфорта;
- Пугающий жизненный финал "без стакана воды" и опоры на некое мужское плечо.
Потеря статуса замужней — единственный страх, который не испытала бывшая супруга Валерия Меладзе. «Никогда не держалась за "тень отца Гамлета», а иногда меня это здорово раздражало. Статус "жены звезды" воспринимала как работу и не самую благодарную. Может от того, что всегда ощущала себя "самостоятельной единицей", способной на большее и брак воспринимала как союз равных партнеров. Здесь я сама себя убедила в том, что мол, семья это мой бизнес и я должна работать на большое, общее дело....). Чем закончилось — всем известно», — поделилась Ирина.
Игнорирование своих настоящих желаний и жизнь в полуразрушенном браке, по ее мнению, может закончиться глубокой личностной деформацией, глубокой депрессией и букетом медицинских диагнозов: «Это путь в никуда. Жизнь женщины как личности, жены и матери становится абсолютно не продуктивной».
Опираясь на собственный опыт, Ирина сделала вывод: все страхи ложны! Если становится понятно, что брак изжил себя, она советует переключить фокус спасения на себя, заняться организацией внутренней жизни, поиском ответов на неразрешимые вопросы, пересмотреть окружение.
«Было интересно наблюдать за "друзьями" и родственниками, которые десятилетиями выступали за вселенскую справедливость, Божью правду, бумеранг и тд. На берегу в момент Х я осталась абсолютно одна (с детьми). И я как раненная волчица ушла "умирать" в одиночестве. В сердце было только одно: "Даже если мне суждено погибнуть, никто не увидит моей смерти. А если я выживу, то на моем лице будет улыбка". Я слышала как на меня показывали пальцем и за спиной шушукалась толпа. Но вместе с тем появлялись на пути люди (иногда незнакомые), которые глубоко сопереживали. Я много работала и училась. Выживание заняло годы. Но в один момент я поняла, что жизнь заиграла новыми красками и мне открылось 1000 дорог. Было ощущение, что до этого я плыла по узкой трубе и вот наконец-то я выплыла в море, где ярко светит Солнце. Это был совершенно другой уровень и я поняла, что сама стала другой. Сегодня я благодарю Бога, за все что было в моей жизни и говорю: "Девочки, жизнь после развода есть и она несравненно лучше и качественнее чем до!" Главное, идти правильным курсом. Говорят, что есть незримая 11 я заповедь и она гласит: "Не бойся!" Так вот, идем вперед к Свету, к Солнцу», — заключила она.
_Фото и видео: Instagram/@irinameladze__
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