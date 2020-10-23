Альбина Джанабаева блеснула в эффектной косухе с «хищным» принтом

Джанабаева сделала ставку на теплые кофейные оттенки и не прогадала. Звезда сцены блеснула в базовых черных брюках, зарифмованных с объемным джемпером с высокой горловиной из фактурного трикотажа. Простой повседневный look артистка разбавила стильной косухой oversize с «хищным» принтом, имитирующим пятнистый окрас леопарда. Дополнила аутфит эффектная прическая с гладко уложенными волосами и «мокрым» эффектом и мейкап, акцентирующий глаза бронзовыми оттенками.