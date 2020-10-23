Альбина Джанабаева блеснула в эффектной косухе с «хищным» принтом
Фото: Instagram @albinadzhanabaeva
Джанабаева сделала ставку на теплые кофейные оттенки и не прогадала. Звезда сцены блеснула в базовых черных брюках, зарифмованных с объемным джемпером с высокой горловиной из фактурного трикотажа. Простой повседневный look артистка разбавила стильной косухой oversize с «хищным» принтом, имитирующим пятнистый окрас леопарда. Дополнила аутфит эффектная прическая с гладко уложенными волосами и «мокрым» эффектом и мейкап, акцентирующий глаза бронзовыми оттенками.
Поклонники одарили певицу комплиментами. «Какое теплое фото», «Вот кто super star!», «Какая красивая Альбина! Пример женщины», «Очень красивая» — пишут в комментариях. Стиль Альбины Джанабаевой часто привлекает внимание подписчиков. Звезда мастерски использует вещи, будто с чужого плеча, и при этом выглядит максимально женственно. О других стильных образах супруги Валерия Меладзе читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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