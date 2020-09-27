«Эталон красоты»: Валерия в алом мини очаровала фанатов
Фото: @valeriya / Instagram
Валерия опубликовала в социальной сети фотографии, сделанные во время концерта в Москве. Для выступления на сцене певица выбрала экстравагантный наряд и появилась на публике в атласном алом мини платье с оборками и крупным черном ремне, подчеркивающем тонкую талию. К стильному образу Валерия подобрала черные ботфорты на высоком каблуке. Подписчики Валерии забеспокоились о ее состоянии, пожелав ей не забывать о здоровье в период вирусов. Коллега певицы Саша Савельева позаботилась о ней и тоже написала: «Осторожнее».
Певица очаровала модным образом своих многочисленных фолловеров, которые оставили десятки комментариев о ее красоте и стройности: «Какой же образ красивый, нереальный, шикарную фигуру подчеркивает», «Глаз не оторвать !», «Очень и очень красивая!!!», «Какая Вы красивая», «Женщина без возраста», «Эталон красоты», «Красавица», «Лучшая!», «Вы очень красивая женщина..», «Легкая, изящная, молодая красавица», «Ты красавица!», «Легкая и воздушная, очаровательная Валерия. Браво!!!».
Закулисье, сцена — как глоток свежего воздуха.
— написала Валерия (Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Недавно мы писали, как Оксана Самойлова похвасталась «немыслимой» растяжкой 6-летней дочери. 32-летняя супруга Джигана опубликовала фотографии Леи во время занятий художественной гимнастикой.
Фото и видео: @valeriya / Instagram
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