«Эталон красоты»: Валерия в алом мини очаровала фанатов

Валерия опубликовала в социальной сети фотографии, сделанные во время концерта в Москве. Для выступления на сцене певица выбрала экстравагантный наряд и появилась на публике в атласном алом мини платье с оборками и крупным черном ремне, подчеркивающем тонкую талию. К стильному образу Валерия подобрала черные ботфорты на высоком каблуке. Подписчики Валерии забеспокоились о ее состоянии, пожелав ей не забывать о здоровье в период вирусов. Коллега певицы Саша Савельева позаботилась о ней и тоже написала: «Осторожнее».