72-летний Михаил Шуфутинский женился на коллеге, которая на 30 лет моложе него
Фото: Globallookpress/Komsomolskaya Pravda
Михаил Шуфутинский нечасто рассказывает о своей личной жизни. Свою нынешнюю возлюбленную Светлану Урзанову шансонье скрывал от публики много лет. Девушка является танцовщицей в коллективе артиста и уже 25 лет работает вместе с исполнителем. Шуфутинский признавался, что долго добивался внимания Светланы и оказывал ей знаки внимания, но она неизменно отвечала ему отказом.
Сблизились коллеги только после смерти супруги артиста Маргариты. «В тот трудный момент, когда это со мной случилось, Светлана была рядом. И вспыхнуло чувство. Я надеюсь, что оно не иссякнет никогда, потому что это ощущение дает понять, что ты жив, что рядом с тобой находится близкий человек», — признался Шансонье в эфире одного из телешоу.
Сегодня стало известно, что пара связала себя узами брака. Урзанова на 30 лет моложе Шуфутинского, но пару это нисколько не смущает. Более того, влюбленные думают над тем, чтобы стать родителями. Это признал сам шансонье, у которого уже есть два сына от первого брака — Дэвид и Антон. Оба уже являются многодетными родителями и подарили Михаилу семерых внуков.
Фото: Globallookpress Видео: YouTube
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