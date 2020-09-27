72-летний Михаил Шуфутинский женился на коллеге, которая на 30 лет моложе него

Сблизились коллеги только после смерти супруги артиста Маргариты. «В тот трудный момент, когда это со мной случилось, Светлана была рядом. И вспыхнуло чувство. Я надеюсь, что оно не иссякнет никогда, потому что это ощущение дает понять, что ты жив, что рядом с тобой находится близкий человек», — признался Шансонье в эфире одного из телешоу.

Сегодня стало известно, что пара связала себя узами брака. Урзанова на 30 лет моложе Шуфутинского, но пару это нисколько не смущает. Более того, влюбленные думают над тем, чтобы стать родителями. Это признал сам шансонье, у которого уже есть два сына от первого брака — Дэвид и Антон. Оба уже являются многодетными родителями и подарили Михаилу семерых внуков.