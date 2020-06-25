«Молодой, красивый, богатый»: Любовь Успенская рассказала о новом мужчине, с которым планирует отношения

«Моя экстрасенс нагадала мне, сказала: "Я вижу море, ты идешь с ним, у него вилла". А недавно мне звонит какой-то телеканал и просит прокомментировать развод Эмина. А я у него на свадьбе пела недавно. Я ему позвонила и спросила, правда ли это. Он ответил, что да. "Эмин, мне же только что нагадали, что меня ждет любовь с молодым, красивым, богатым! Может, тебя имели в виду?", — заявила ему», — рассказала Любовь Успенская в интервью каналу Super, отметив, что папа Эмина, бизнесмен Арас Агаларов привлекает ее больше, чем его знаменитый сын.