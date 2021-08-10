Счастливая Любовь Успенская и ее похорошевшая дочь устроили душевную фотосессию

«Я пребываю в потрясающем и ни с чем не сравнимым состоянием эйфории. Я очень счастлива, что моя семья со мной, оказывая мне поддержку, даря любовь. Моя родная дочь со мной. Я никогда не сомневалась, что она вернется, потому что любовь всегда побеждает, а любовь матери — это самая большая сила на свете. Тот, кто в это верит, никогда не проиграет! И сегодня благодаря этому я полна сил, чтобы творить и радовать вас своим творчеством и новыми проектами», — написала артистка на своей странице.

Проблемы в жизни Любови Успенской начались после того, как ее дочь упала с велосипеда и получила многочисленные травмы, особенно пострадало ее лицо. Потеря внешности пошатнула хрупкую психику Татьяны.

Однако сама артистка винит во всех несчастьях бывшего мужа Александра Плаксина, который, по ее словам, избаловал дочь и всю жизнь жил за счет супруги.