Счастливая Любовь Успенская и ее похорошевшая дочь устроили душевную фотосессию
Любовь Успенская после воссоединения с дочкой заявила, что займется ее продвижением на сцену. А пока усилия артистки сосредоточены на том, чтобы вернуть Татьяну Плаксину к нормальной жизни и восстановить ее утраченную внешность.
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Фото: www.instagram.com/uspenskayalubov_official
И пока все намеченные планы удается осуществить.
Любовь Успенская показала в личном блоге, как похорошела ее дочь после возвращения домой, после перенесенной очередной пластической операции и после общения со стилистами. Счастливая Любовь Успенская и расцветшая Татьяна устроили трогательную домашнюю фотосессию.
«Я пребываю в потрясающем и ни с чем не сравнимым состоянием эйфории. Я очень счастлива, что моя семья со мной, оказывая мне поддержку, даря любовь. Моя родная дочь со мной. Я никогда не сомневалась, что она вернется, потому что любовь всегда побеждает, а любовь матери — это самая большая сила на свете. Тот, кто в это верит, никогда не проиграет! И сегодня благодаря этому я полна сил, чтобы творить и радовать вас своим творчеством и новыми проектами», — написала артистка на своей странице.
Проблемы в жизни Любови Успенской начались после того, как ее дочь упала с велосипеда и получила многочисленные травмы, особенно пострадало ее лицо. Потеря внешности пошатнула хрупкую психику Татьяны.
Однако сама артистка винит во всех несчастьях бывшего мужа Александра Плаксина, который, по ее словам, избаловал дочь и всю жизнь жил за счет супруги.
Фото и видео: Instagram, Starface
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