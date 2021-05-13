Муж Любови Успенской не смог отобрать у нее жилье — подробности громкого развода
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Фото: www.instagram.com/uspenskayalubov_official/
В последние два года жизнь Любови Успенской напоминает карусель, про которую она много лет поет. То ее отношения с дочерью терпят крах, то вновь они мирятся и живут душа в душу, то в семье воцаряется мир, то начинается развод с мужем Александром Плаксиным.
Последние годы звезда эстрады жила отдельно от супруга: она в России, он в США, куда к нему в прошлом году сбежала дочь. Любовь Успенская заявляла, что именно супруг оказался виновником всех ее бед, избаловал дочь и вообще разрушил их жизнь. Хотя еще несколько лет назад в семейном ток-шоу она признавалась ему в любви, рассказывала, как была очарована статным мужчиной при первой встрече.
И внезапно муж певицы подал заявление на раздел имущества, при этом не подавая заявления о разводе. В последнее время дела с его бизнесом шли неважно и он, по словам Успенской, жил за ее счет. Это подтверждают и друзья семьи, сообщает «Комсомольская правда».
Александр Плаксин захотел получить половину шикарного дома Успенской площадью в тысячу метров и с 16-ю комнатами. Но этот особняк Успенская строила на свои деньги. Кроме того, у семьи есть квартира в Москве и место на дорогой парковке. Эту недвижимость также купили на деньги артистки, но супруг записал ее на себя.
Адвокаты Любови Успенской попытались договориться с ее мужем в досудебном порядке, но он не шел на контакт.
Фото: Кадр программы
«Договариваться Плаксин не захотел. Он требовал денег за свою долю. Его сторона ждала документы из регистрационной палаты, чтобы заявить экспертизу стоимости недвижимости, понять ее размеры и озвучить денежную компенсацию. Но его адвокаты не успели это сделать, мы опередили», — рассказала изданию адвокат певицы Елена Сенина.
Она также добавила, что сторона Успенской успела наложить арест на недвижимость, и у Плаксина не получилось отобрать жилье полностью. «По факту он получил кусочки: доли от недвижимости. Теперь он владеет тем, чем распорядиться по сути не может», — добавила юрист Успенской, отметив, что жить в доме или квартире экс-муж артистки не будет, так как находится на ПМЖ в США, и принудить выкупить свои части тоже не может заставить.
Теперь адвокат Любови Успенской займется разделом счетов, чтобы Александр Плаксин сам содержал свое имущество: платил за ЖКХ, налоги и т.д., ранее этим всем занималась певица.
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Фото и видео: Instagram, кадры программ «Андрей Малахов. Прямой эфир» и «Пока все дома»
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