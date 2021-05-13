Муж Любови Успенской не смог отобрать у нее жилье — подробности громкого развода

В последние два года жизнь Любови Успенской напоминает карусель, про которую она много лет поет. То ее отношения с дочерью терпят крах, то вновь они мирятся и живут душа в душу, то в семье воцаряется мир, то начинается развод с мужем Александром Плаксиным.

Последние годы звезда эстрады жила отдельно от супруга: она в России, он в США, куда к нему в прошлом году сбежала дочь. Любовь Успенская заявляла, что именно супруг оказался виновником всех ее бед, избаловал дочь и вообще разрушил их жизнь. Хотя еще несколько лет назад в семейном ток-шоу она признавалась ему в любви, рассказывала, как была очарована статным мужчиной при первой встрече.

И внезапно муж певицы подал заявление на раздел имущества, при этом не подавая заявления о разводе. В последнее время дела с его бизнесом шли неважно и он, по словам Успенской, жил за ее счет. Это подтверждают и друзья семьи, сообщает «Комсомольская правда».

Александр Плаксин захотел получить половину шикарного дома Успенской площадью в тысячу метров и с 16-ю комнатами. Но этот особняк Успенская строила на свои деньги. Кроме того, у семьи есть квартира в Москве и место на дорогой парковке. Эту недвижимость также купили на деньги артистки, но супруг записал ее на себя.

Адвокаты Любови Успенской попытались договориться с ее мужем в досудебном порядке, но он не шел на контакт.