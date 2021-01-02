«Лучшее начало 2021 года»: Любови Успенской удалось улучшить отношения с дочерью
Фото: @uspenskayalubov_official / Instagram
Любовь Успенская и Татьяна Плаксина с февраля прошлого года находятся в плохих отношениях. В то время дочь артистки на всю страну заявила о том, что ее мать всячески издевалась над ней и даже пыталась задушить ее. Исполнительница была шокирована публичным рассказом дочери и отрицала ее слова. Позднее женщины смогли ненадолго примириться, когда Татьяна призналась, что действительно оклеветала исполнительницу известных хитов. Но уже в скором времени Плаксина решила переехать в США к отцу. Уже в Лос-Анджелесе она продолжила обвинять мать и рассказывать в своей социальной сети о сложных отношениях с ней.
Певица много раз пыталась пойти на примирение с дочерью, но та ее просто игнорировала. В честь Нового года Татьяна решила сменить гнев на милость и наконец прийти к миру с мамой. Звезда российской эстрады поделилась совместным снимком с дочерью, на котором она и Татьяна с нежностью смотрят друг на друга.
«Я верю, что если очень искренне загадать желание — оно обязательно сбудется. Под бой курантов я загадывала поскорее услышать голос моей доченьки. И когда вскоре зазвонил телефон, а на экране высветилось ее имя, я была счастлива. Это было лучшее начало моего 2021 года. Это светлая, прекрасная девочка, которая, я уверена, найдёт свой путь», — рассказала пользователям Сети Любовь Успенская.
Она пожелала всем поклонникам благополучия и гармонии в семье, ведь это, по словам артистки, самое важное в жизни.
Фото и видео: @uspenskayalubov_official / Instagram
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