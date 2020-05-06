Сбежавшая от мужа Агата Муцениеце показала, как выглядела в 19 лет
Фото: Starface
31-летняя Агата Муцениеце — одна из самых обсуждаемых медийных персон последних недель. Актриса обвинила супруга Павла Прилучного в алкоголизме и домашнем насилии и сбежала от него.
Сейчас актриса немного пришла в себя от потрясений в личной жизни и делится с подписчиками новостями, не касающимися тяжелого расставания с мужем. Так, Агата показала фолловерам, как выглядела в 19 лет.
«Совсем не изменилась», «Какая худая», «Сразу вспомнила Дашу из "Закрытой школы"», «Вы вообще внешне не изменились!!! Вы очень-очень красивая! И сейчас, и тогда», «Мия ваша копия», «Не стареете вообще», — написали Агате в комментариях.
Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный расстались после 9 лет брака. После актриса обвинила уже почти экс-супруга в домашнем насилии и алкоголизме. А еще спустя время удивила подписчиков признаниями в вечной любви к мужчине, который поднял на нее руку и, по ее словам, выгнал из дома с двумя детьми.
Фото и видео: Instagram, Starface
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