Сбежавшая от мужа Агата Муцениеце показала, как выглядела в 19 лет

31-летняя Агата Муцениеце — одна из самых обсуждаемых медийных персон последних недель. Актриса обвинила супруга Павла Прилучного в алкоголизме и домашнем насилии и сбежала от него.

Сейчас актриса немного пришла в себя от потрясений в личной жизни и делится с подписчиками новостями, не касающимися тяжелого расставания с мужем. Так, Агата показала фолловерам, как выглядела в 19 лет.