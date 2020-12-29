«Снегурочка по имени Юля»: Савичева очаровала поклонников в шикарном белоснежном платье
Фото: www.instagram.com/yuliasavicheva/
Юлия Савичева снова поразила своих читателей эффектным образом с подготовки к новогодним праздникам. Сегодня она поделилась фото в роскошном белоснежном платье с открытыми плечами и верхом, оформленным воланами. Платье подчеркивает фигуру и делает акцент на талии с помощью тонкого ремешка в цвет платью. К наряду певица подобрала лаконичные белые лодочки на шпильке.
Волосы Савичева распустила и завила волнами, а главным ее украшением стала яркая красная помада на губах.
В подписи к фотографии Юлия рассуждает об идеальной музыке на Новый год:
«Какую музыку поставите на Новый год? Зарубежный «Jingle Bells» или нашу «В лесу родилась елочка»? У меня есть один знакомый, который ровно в 12 включает песню «Рюмка водки на столе». А мы, как всегда, включим просто новогодний плейлист, там будет все.».
Поклонники расхвалили нежный образ певицы, который полностью соответствует приметам, которые подписчики всегда советуют учесть при выборе наряда для встречи Нового года:
«Юля, вы супер в белом», «Невероятно прекрасная девушка!», «Снегурочка по имени Юля, однозначно!».
Фото и видео: Instagram Юлии Савичевой
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