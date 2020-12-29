«Снегурочка по имени Юля»: Савичева очаровала поклонников в шикарном белоснежном платье

Юлия Савичева снова поразила своих читателей эффектным образом с подготовки к новогодним праздникам. Сегодня она поделилась фото в роскошном белоснежном платье с открытыми плечами и верхом, оформленным воланами. Платье подчеркивает фигуру и делает акцент на талии с помощью тонкого ремешка в цвет платью. К наряду певица подобрала лаконичные белые лодочки на шпильке.

Волосы Савичева распустила и завила волнами, а главным ее украшением стала яркая красная помада на губах.