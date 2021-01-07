«Оставайся собой»: Савичева покорила поклонников детской непосредственностью
Фото: instagram.com/yuliasavicheva
На кадрах звезда в спортивном костюме бегает вокруг пальм на пляже, машет руками как птица и радуется жизни. «Привет всем из Турции! Вот она, радость! Делюсь с вами позитивом и солнцем! Сегодня тепло, а вчера, когда мы прилетели, лил дождь и было прохладно — я даже расстроилась. Сейчас мои музыканты на саундчеке, а у меня появилось немного времени, чтобы прогуляться по берегу Средиземного моря и подышать наисвежайшим воздухом», — подписала пост исполнительница.
Участница конкурса «Евровидение-2004» восхитила поклонников простотой и естественностью. «Оставайся собой», — пожелали фанаты певице. «Юля такая счастливая, как здорово на это смотреть», — уточнили в Сети.
«Какая вы позитивная, радостно смотреть на вас», — добавили в комментариях. «Сколько радости и позитива», — подчеркнули юзеры. «Человек-позитив», — назвали Савичеву. «Вы такая простая и естественная», — заметили поклонники.
Ранее Савичева очаровала поклонников в шикарном белоснежном платье. Она поделилась фото в роскошном белоснежном платье с открытыми плечами и верхом, оформленным воланами. Платье подчеркивает фигуру и делает акцент на талии с помощью тонкого ремешка в цвет наряду. К образу певица подобрала лаконичные белые лодочки на шпильке.
Фото: Instagram/@yuliasavicheva
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