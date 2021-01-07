«Оставайся собой»: Савичева покорила поклонников детской непосредственностью

«Какая вы позитивная, радостно смотреть на вас», — добавили в комментариях. «Сколько радости и позитива», — подчеркнули юзеры. «Человек-позитив», — назвали Савичеву. «Вы такая простая и естественная», — заметили поклонники.

Ранее Савичева очаровала поклонников в шикарном белоснежном платье. Она поделилась фото в роскошном белоснежном платье с открытыми плечами и верхом, оформленным воланами. Платье подчеркивает фигуру и делает акцент на талии с помощью тонкого ремешка в цвет наряду. К образу певица подобрала лаконичные белые лодочки на шпильке.