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Саша Савельева в день рождения сына показала трогательное и редкое видео с ним

Саша Савельева и Кирилл Сафонов женаты 12 лет. Появления первенца они ждали очень и очень долго. Их сын Лео родился три года назад. В праздничный для семьи день певица опубликовала в блоге короткое видео с подросшим мальчиком.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Саша Савельева

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

В 2019 году экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева тайно стала мамой. О том, что у нее и Кирилла Сафонова появился на свет сын, она сообщила лишь месяц спустя, когда малыш окреп.

Певица и актер редко рассказывают о личной жизни, а мальчика берегут от посторонних глаз. Но в третий день рождения малыша Саша Савельева показала трогательное и редкое видео с ним. В кадре счастливая и красивая мать обнимает мальчика, а отец наблюдает за ними.

Саша Савельева признавалась, что сразу после свадьбы не готова была расстаться с карьерой ради беременности, и отложила это событие. А после, когда она была готова стать матерью, возникли проблемы. «Врачи нам сказали подождать. Мы ждали и дождались», — вспоминала она.

Беременность певицы проходила тяжело, но все закончилось хорошо.

У Кирилла Сафонова от первого брака есть взрослая дочь Анастасия, которая живет в США.

Фото и видео: Telegram, Starface, Global Look press

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