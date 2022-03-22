Саша Савельева в день рождения сына показала трогательное и редкое видео с ним

В 2019 году экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева тайно стала мамой. О том, что у нее и Кирилла Сафонова появился на свет сын, она сообщила лишь месяц спустя, когда малыш окреп.

Певица и актер редко рассказывают о личной жизни, а мальчика берегут от посторонних глаз. Но в третий день рождения малыша Саша Савельева показала трогательное и редкое видео с ним. В кадре счастливая и красивая мать обнимает мальчика, а отец наблюдает за ними.