Саша Савельева раскрыла правду о поздней непростой беременности и «преждевременных» родах

В начале 2019 года одной из самых обсуждаемых тем стала беременность солистки группы «Фабрика» Саши Савельевой. Долгое время она скрывала свое положение, а позже просто перестала выходить на сцену с коллегами. В марте СМИ сообщили о непростых родах, которые перенесла певица, а в Сети поползли слухи, что ребенок родился нездоровым, а роды были преждевременными и опасными как для него, так и мамы.

«Когда мы с Кириллом только поженились, я не представляла, как я могла все бросить и сразу становиться родителем. Мне кажется, я просто была не готова, сама была девочка. Но с годами я уже понимала, что скоро этот момент настанет, и когда мы уже были готовы к этому, тоже нам сказали — "А теперь подождите". Вот так, да. Ну и подождали, дождались», — поделилась воспоминаниями певица в передаче «Судьба Человека» с Борисом Корчесниковым.

Беременность была неожиданной: «О беременности я узнала, когда была на гастролях. Я просто почувствовала... какое-то блюдо... я поняла, не очень хорошо себя чувствую. Я могла подумать на любую причину, только не эту. Когда я поняла, что не очень хорошо себя чувствую, я позвонила своему врачу и попросила сделать мне капельницу. Когда я приехала, через два часа я узнала, что я "в положении"».

Версию об угрозе жизни ей и ребенку Саша комментировать не стала: «Я не могу сказать за врачей и я не беру на себя ответственность говорить о таких вещах. Действительно беременность была непростая, но ничего страшного, главное что закончилось все хорошо. И все живы и здоровы».

Слухи о преждевременных родах певица опровергла: «Не знаю, два дня — это раньше срока или нет».