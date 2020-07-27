«Моя любовь!» Кирилл Сафонов показал фото с красавицей-дочерью в честь ее дня рождения
Фото: Instagram Анастасии Сафоновой
На семейном снимке Анастасия нежно обнимает папу, позируют они в Нью-Йорке, где живет Анастасия. «Любовь моя! Ты, наверно, еще спишь, а папа вот уже давно сидит и вспоминает тот 1994 год и благодарит судьбу за каждую минуту. Как же ты хорошеешь с каждым годом, доченька! Горжусь тобой! Люблю тебя! Всегда рядом! Доброе утро!», — написал актер.
Фото: Instagram Кирилла Сафонова
Сама Анастасия Сафонова опубликовала свое эффектное фото в бикини и шелковом платке, которое подписала так: «В 18 я думала, что знаю все. В 25 я поняла, что не знаю ничего... В 26 я начала узнавать себя. Спасибо, ребята, за ваши сообщения и звонки, благодарная жизни за все. Первая четверть жизнь позади, впереди еще три».
Напомним, что дочь Кирилла Сафонова от первого брака Анастасия работает моделью за границей, сейчас она живет в Нью-Йорке. Несколько лет назад она начала встречаться с парнем по имени Стивен Мерфи, успешным финансистом на рынке криптовалюты. В 2017-м он сделал ей предложение и услышал заветное «да». Отец выбор дочери одобрил. В прошлом году Стивен и Анастасия поженились и показали фотографии со свадьбы.
Фото и видео: Instagram
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