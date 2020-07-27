«Моя любовь!» Кирилл Сафонов показал фото с красавицей-дочерью в честь ее дня рождения

Сама Анастасия Сафонова опубликовала свое эффектное фото в бикини и шелковом платке, которое подписала так: «В 18 я думала, что знаю все. В 25 я поняла, что не знаю ничего... В 26 я начала узнавать себя. Спасибо, ребята, за ваши сообщения и звонки, благодарная жизни за все. Первая четверть жизнь позади, впереди еще три».