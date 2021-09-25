Крохотные пятки и пальчики: Савельева показала фото недоношенного сына из роддома
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Фото: East News Russia
Бывшая вокалистка группы «Фабрика» Саша Савельева и актер Кирилл Сафонов стали родителями малыша Леона два с половиной года назад. Несмотря на большой период, прошедший с дня рождения первенца, звездная пара до сих пор не показала публично его лица. На редких снимках и в роликах с его участием Леон либо лишь частично фигурировал в кадре, либо представал снятыми со спины.
Видимо, предубеждение звездных родителей оказалось вызвано тем фактом, что Леон родился больше, чем на месяц раньше подходящго срока. О переживаниях по этому поводу и Александра, и Кирилл на днях рассказали в соцсетях. Кроме того пара поделилась кадрами с малышом, сделанными в роддоме.
«В то утро, когда появился Леон, небо было наглухо затянуто темно-серыми облаками, шел снежный ливень, казалось, наступает апокалипсис. Но вместе с тем это был самый прекрасный и незабываемый день моей жизни! Видимо, нам с сыном очень хотелось увидеться как можно скорее, поэтому он появился раньше срока. И пусть не было свечей, ванны и прочих атрибутов «счастливых родов», пусть все было быстро и напряженно, но это нисколько не затмило радость встречи», — написала Саша Савельева.
37-летняя артистка добавила, что и она, и супруг очень переживали за будущее первенца. Но тот стал быстро адаптироваться к жизни и в дальнейшем все меньше доставлял родителям беспокойство за свое здоровье.
Ранее Саша Савельева откровенно рассказала об отношениях с супругом Кириллом Сафоновым после 10 лет брака.
Фото и видео: @sasha_savelieva/Instagram; East News