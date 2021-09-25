Крохотные пятки и пальчики: Савельева показала фото недоношенного сына из роддома

«В то утро, когда появился Леон, небо было наглухо затянуто темно-серыми облаками, шел снежный ливень, казалось, наступает апокалипсис. Но вместе с тем это был самый прекрасный и незабываемый день моей жизни! Видимо, нам с сыном очень хотелось увидеться как можно скорее, поэтому он появился раньше срока. И пусть не было свечей, ванны и прочих атрибутов «счастливых родов», пусть все было быстро и напряженно, но это нисколько не затмило радость встречи», — написала Саша Савельева.

37-летняя артистка добавила, что и она, и супруг очень переживали за будущее первенца. Но тот стал быстро адаптироваться к жизни и в дальнейшем все меньше доставлял родителям беспокойство за свое здоровье.

Ранее Саша Савельева откровенно рассказала об отношениях с супругом Кириллом Сафоновым после 10 лет брака.