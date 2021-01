Сара Джессика Паркер раскрыла новые факты о продолжении «Секса в большом городе»

Сара Джессика Паркер сказала, что COVID-19 «очевидно будет частью сюжетной линии, потому что пандемия неразрывно связана с жизнью города и персонажей».

Напомним, что о продолжении сериала стало известно в начале января. Как писал The Hollywood Reporter, сиквел будет включать десять эпизодов. Съемки продолжения знаменитого сериала начнутся весной 2021 года в Нью-Йорке. Дата выхода картины не сообщается. Продолжение сериала создатели назвали «А затем» (And Just Like That). В нем речь пойдет об отношениях Кэрри (Паркер), Шарлотты, ее роль играет Кристин Дэвис, и Миранды в исполнении Синтии Никсон. При этом играющая в предыдущих сезонах роль Саманты Ким Кэтролл не приняла участие в проекте.