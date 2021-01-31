Сара Джессика Паркер раскрыла новые факты о продолжении «Секса в большом городе»

Выступая в подкасте Vanity Fair в пятницу утром, Сара Джессика Паркер упомянула, что она с нетерпением ожидает нового сценария от Майкла Патрика Кинга, который в настоящее время придумывает его с комнатой сценаристов. Интересно, что коллектив полностью состоит из женщин, многие из которых являются новыми лицами во франшизе. Актриса подчеркнула, что новый сценарий «невероятно разнообразен и по-настоящему увлекателен». Она уверена, что сценаристы сериала наполнят его новым «жизненным опытом, политическим и социальным мировоззрением».

Хотя актриса все еще в неведении относительно конкретных сюжетных линий, которые будут проходить в 10 получасовых эпизодах, Сара сказала, что она и ее партнеры будут очень рады вернуться к своим любимым персонажам, когда им за 50. Сара раскрыла и один фактов нового сезона — Миранда и Шарлотта будут увлечены темой воспитания, поскольку будут матерями подростков.