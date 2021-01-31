Сара Джессика Паркер раскрыла новые факты о продолжении «Секса в большом городе»
Фото: Global Look Press
Выступая в подкасте Vanity Fair в пятницу утром, Сара Джессика Паркер упомянула, что она с нетерпением ожидает нового сценария от Майкла Патрика Кинга, который в настоящее время придумывает его с комнатой сценаристов. Интересно, что коллектив полностью состоит из женщин, многие из которых являются новыми лицами во франшизе. Актриса подчеркнула, что новый сценарий «невероятно разнообразен и по-настоящему увлекателен». Она уверена, что сценаристы сериала наполнят его новым «жизненным опытом, политическим и социальным мировоззрением».
Хотя актриса все еще в неведении относительно конкретных сюжетных линий, которые будут проходить в 10 получасовых эпизодах, Сара сказала, что она и ее партнеры будут очень рады вернуться к своим любимым персонажам, когда им за 50. Сара раскрыла и один фактов нового сезона — Миранда и Шарлотта будут увлечены темой воспитания, поскольку будут матерями подростков.
Сара Джессика Паркер сказала, что COVID-19 «очевидно будет частью сюжетной линии, потому что пандемия неразрывно связана с жизнью города и персонажей».
Напомним, что о продолжении сериала стало известно в начале января. Как писал The Hollywood Reporter, сиквел будет включать десять эпизодов. Съемки продолжения знаменитого сериала начнутся весной 2021 года в Нью-Йорке. Дата выхода картины не сообщается. Продолжение сериала создатели назвали «А затем» (And Just Like That). В нем речь пойдет об отношениях Кэрри (Паркер), Шарлотты, ее роль играет Кристин Дэвис, и Миранды в исполнении Синтии Никсон. При этом играющая в предыдущих сезонах роль Саманты Ким Кэтролл не приняла участие в проекте.
Фото и видео: Global Look Press
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