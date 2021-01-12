Названы гонорары звезд «Секса в большом городе» за съемки в продолжении сериала
Фото: Global Look Press
Как уточнил источник, сиквел будет включать десять серий. В итоге каждая артистка заработает на новом проекте по десять миллионов долларов.
Издание пишет, что актрисы стали исполнительными продюсерами телешоу. Авторы продолжения назвали его «А затем» (And Just Like That). Фильм будет посвящен отношениям героинь оригинального сериала Кэрри, Шарлотты и Миранды. При этом Ким Кэттролл, игравшая роль Саманты, не будет сниматься в продолжении.
Сериал выходил в эфир с 6 июня 1998 по 22 февраля 2004 года. Всего было снято 94 эпизода в составе шести телевизионных сезонов. Средняя продолжительность серии колеблется от 25 до 35 минут. Одним из постоянных авторов и режиссеров является Майкл Патрик Кинг.
Действие картины разворачивается в Нью-Йорке и рассказывает о жизни четырех подруг в возрасте «за 30» — они свободно обсуждают вопросы секса, любви и карьеры.
Фото: Global Look Press
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