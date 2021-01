Названы гонорары звезд «Секса в большом городе» за съемки в продолжении сериала

Как уточнил источник, сиквел будет включать десять серий. В итоге каждая артистка заработает на новом проекте по десять миллионов долларов.

Издание пишет, что актрисы стали исполнительными продюсерами телешоу. Авторы продолжения назвали его «А затем» (And Just Like That). Фильм будет посвящен отношениям героинь оригинального сериала Кэрри, Шарлотты и Миранды. При этом Ким Кэттролл, игравшая роль Саманты, не будет сниматься в продолжении.