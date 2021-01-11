HBO снимет продолжение сериала «Секс в большом городе»
Фото: Global Look Press
Продолжение сериала создатели назвали «А затем» (And Just Like That). В нем речь пойдет об отношениях Кэрри (Паркер), Шарлотты, ее роль играет Кристин Дэвис, и Миранды в исполнении Синтии Никсон. При этом играющая в предыдущих сезонах роль Саманты Ким Кэтролл не приняла участие в проекте.
Как пишет The Hollywood Reporter, сиквел будет включать десять эпизодов. Съемки продолжения знаменитого сериала начнутся весной 2021 года в Нью-Йорке. Дата выхода картины не сообщается.
Напомним, в 2019 году Ким Кэтролл отказалась сниматься в продолжении сериала, чем вызвала недовольство фанатов. Актриса объяснила, что любила проект, однако после второй картины пришло осознание: с ним пора заканчивать.
Сериал выходил в эфир с 6 июня 1998 по 22 февраля 2004 года. Всего было снято 94 эпизода в составе шести телевизионных сезонов. Средняя продолжительность серии колеблется от 25 до 35 минут. Одним из постоянных авторов и режиссеров является Майкл Патрик Кинг. Действие картины разворачивается в Нью-Йорке и рассказывает о жизни четырех подруг в возрасте «за 30» — они свободно обсуждают вопросы секса, любви и карьеры.
Фото и видео: Instagram/@sarahjessicaparker, Global Look Press
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