HBO снимет продолжение сериала «Секс в большом городе»

Напомним, в 2019 году Ким Кэтролл отказалась сниматься в продолжении сериала, чем вызвала недовольство фанатов. Актриса объяснила, что любила проект, однако после второй картины пришло осознание: с ним пора заканчивать.

Сериал выходил в эфир с 6 июня 1998 по 22 февраля 2004 года. Всего было снято 94 эпизода в составе шести телевизионных сезонов. Средняя продолжительность серии колеблется от 25 до 35 минут. Одним из постоянных авторов и режиссеров является Майкл Патрик Кинг. Действие картины разворачивается в Нью-Йорке и рассказывает о жизни четырех подруг в возрасте «за 30» — они свободно обсуждают вопросы секса, любви и карьеры.