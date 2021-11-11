Самойлова рассказала о необычном поведении своего сына: «У него есть одна проблемка»

Оксана Самойлова является активным пользователем социальных сетей, Instagram девушки заполнен счастливыми семейными снимками. У модели четверо детей от 36-летнего рэпера Джигана: младший сын Давид и три дочки — Ариэла, Лея и Майя. Самойлова часто выкладывает фотографии и видеоролики, на которых запечатлены важные или забавные моменты, связанные с ее детьми.

Но в этот раз 33-летняя модель решила посвятить целый пост своему единственному сыну и рассказала о его уникальных особенностях.

«Кажется Давидик самый умный из всех наших детей. Этот полуторагодовалый малыш говорит длинными предложениями, понимает абсолютно все и даже запоминает всех по именам», — похвасталась навыками своего сына многодетная мать.

Однако отметила, что есть один момент, который она находит в поведении сына достаточно необычным.

«У него только одна проблемка: он всегда про себя говорит "она", "сама" и т. д», — отмечает Оксана.

Однако сразу же находит разумное определение поведению сына.

«Но мы это списываем на то ,что он повторяет за сестрами», — отмечает она.